Nomean aos mentores do futuro Parque Arqueolóxico do Barbanza

O Consello de Dirección do Parque Arqueolóxico da Idade do Ferro reuniuse este xoves no Centro de Interpretación do Castro de Baroña (O Son) para celebrar unha nova xuntanza na que se constituíu o Consello Asesor, aprobáronse os pregos do Plan Director e presentouse un avance da imaxe corporativa e da páxina web do proxecto. Na reunión participaron representantes da Deputación da Coruña, dos municipios da Mancomunidade Barbanza Arousa e dos Concellos de Porto do Son e de Dodro.

O novo Consello Asesor, no que terán participación a Deputación coruñesa, a Universidade da Coruña e a Dirección Xeral de Patrimonio, quedou formado por técnicos dos departamentos de Turismo dos concellos, especialistas en arqueoloxía que desenvolven o seu traballo nos centros de interpretación asociados aos castros que constitúen os recursos do parque e en institucións como a Universidade de Santiago de Compostela ou o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

No encontro, as partes implicadas comprometéronse en avanzar no obxectivo de xestionar, de maneira conxunta, a promoción do patrimonio arqueolóxico, a posta en valor dos recursos históricos, a promoción do turismo cultural e de calidade e a cooperación institucional como os principais eixos do convenio de colaboración.

“A Deputación”, sinalou o vicepresidente e responsable de Turismo do ente provincial, Xosé Regueira, “suma forzas cos concellos para facer do patrimonio arqueolóxico un atractivo máis para o sector turístico nunha comarca con múltiples e diversos atractivos”.

O Consello de Dirección confirmou que o Plan Director da Idade do Ferro recollerá as actuacións a realizar nos castros de As Cercas (Rianxo), Neixón e O Achadizo (Boiro), Croa de Posmarcos (A Pobra), A Cidá (Ribeira), Baroña (O Son) e Bexo (Dodro). “Falamos dun territorio”, explicou Regueira, “que presenta a maior densidade de castros investigados cientificamente, que xa aparece identificado desde fontes clásicas romanas e que conta cun relato arqueolóxico común”.