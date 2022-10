Nove centros de Área na rede de orientación persoal da Xunta

Os centros educativos galegos contan desde o pasado curso cunha nova ferramenta de apoio, para o seguimento e axuda ao alumnado con maiores dificultades desde o punto de vista educativo e familiar.

Cómpre lembrar que no ano 2021 o Executivo autonómico destinou un orzamento de máis de 7 millóns de euros á posta en marcha desta iniciativa específica que se enmarca dentro do Plan Recupera para blindar a calidade do sistema educativo e evitar que ninguén se quedara atrás, sobre todo tendo en conta o contexto de pandemia vivido. Así, esta Rede de Orientación Persoal e Familiar de Galicia prestou apoio a preto de 500 alumnos e a máis de 300 centros educativos.

Nesta ocasión, dita rede estará composta por un total de 42 colexios e institutos que exercerán de dinamizadores nas súas respectivas áreas.