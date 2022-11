Novecientos vecinos de Aldea Nova se beneficiarán del nuevo asfaltado

El tripartito de Ames acaba de aprobar, en junta de gobierno local, la adjudicación de las obras de mejora de la pavimentación del viario de la urbanización Aldea Nova. El proyecto forma parte del Plan Ames Progresa 2021-2023, y fue adjudicado a la empresa Francisco Gómez y Cia SL por un importe de 223.211 euros (iva incluido). Está previsto que en las próximas semanas, cuando la climatología lo permita, se ejecuten los asfaltados.

La actuación incluye la renovación de todo el pavimento de la urbanización, la instalación de nueva señalización y bandas reductoras de velocidad, así como la creación de una senda peatonal hasta las pistas de tenis. Desde el tripartito, de esta forma, empeñan su palabra asegurando que van a “continuar” con las mejoras de su red viaria que, en esta ocasión, renovará el asfalto de todas las calles y vías de acceso a la mencionada urbanización, una de las más pobladas de A Maía con cerca de 900 vecinos. Está situada en la parroquia de Ortoño, cerca de la localidad de Bertamiráns. Señalan, asimismo, que antes de la pavimentación se retirarán las bandas transversales reductoras de velocidad instaladas en la actualidad, para después realizar un fresado de cuatro centímetros y ejecutar una nueva capa de rodadura, con una mezcla de aglomerado en caliente.

En cuanto al acceso a las pistas de tenis de la urbanización, se creará una senda peatonal de ciento cincuenta y cinco metros de longitud, que acompañará a la mejora del asfaltado de la vía. En este sentido, aprovechando el camino ya existente, se mantendrá un carril de tres metros de ancho para vehículos, que contará con el mismo aglomerado que el resto del viario. Y antes, se arreglarán los baches existentes aplicando diez centímetros de graba y tratamiento asfáltico.

Continuando con dicha senda, estará situada en el margen derecho, tendrá dos metros de ancho y se compondrá de una capa de diez centímetros de zahorra y quince de hormigón coloreado. Además, bajo la senda se canalizará una tubería de PVC para realizar el drenaje, unida a una serie de alcantarillas. Finalmente, se cerrarán las obras reinstalando las bandas reductoras de velocidad y añadiendo la señalización horizontal de las vías.

ANTIGUA. El alcalde de Ames y concejal de Obras, Blas García, señaló que “a urbanización de Aldea Nova é unha das máis antigas do Concello e este asfaltado das súas rúas interiores é unha das primeiras obras de mantemento que vamos a realizar nesta zona, que se unen ao cambio do alumeado público a led que xa realizamos. Deste xeito, seguimos a poñer en marcha e a executar as obras relativas ao Plan de investimentos Ames Progresa, que realizamos co remanente de tesourería municipal, e que vai a significar un importante avance” para el municipio.