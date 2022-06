Noventa e sete murais a pé de rúa no museo de arte urbana de Carballo

O museo de arte urbana de Carballo acolle xa preto dun cento de obras distribuídas polas rúas da capital municipal. En nove anos creáronse un total de 97 murais, e deles cinco no recén rematado Rexenera Fest.

Dende o 2 ao 13 de xuño Carballo respirou pintura, con arredor de 400 persoas implicadas no festival, incluíndo a participación nas rutas guiadas (con 368 visitantes entre particulares e centros escolares), a celebración do obradoiro de tapices con la da man dunha das artistas convidadas, ou no xogo de pistas para familias e a ruta do tesouro Buscando ouro. Cifras que non inclúen a grande cantidade de persoas que se achegaron a falar cos artistas, a percorrer os murais pola súa conta e a observar o traballo nos guindastres.

Este ano foron cinco os artistas que deixaron a súa pegada nas paredes, chegados de lugares como Países Baixos e Lituania; tamén de España desde Cataluña ou País Vasco; e, como xa é tradicional, con presenza de artistas galegos. Dende a organización valoran “moito o traballo de todas e todos eles, que ten un altísimo nivel”.

Nesta ocasión, ademais, hai que mencionar a especial repercusión que tivo o mural da vasca Udatxo entre a cidadanía pola temática da súa obra, na que plasmou a dous veciños da vila. Inspirada nunha fotografía antiga, pintou moi preto do mercado municipal, na rúa Coruña, a un panadeiro de Carballo moi querido e á súa muller, polo que o seu mural foi apreciado con especial agarimo. Son moitos os veciños e veciñas que aínda lembran a Marcelino, un dos panadeiros máis coñecidos da comarca bergantiñana.

Pola súa banda, Daan Botlek (Países Baixos), deixou na rúa Gravador Manuel Facal, un mural cheo de simbolismo co seu especial estilo característico, mentres que Alba Fabre (Cataluña) reflectiu na súa obra, ubicada no número 23 da Avenida da Milagrosa, unha escena íntima e tenra dunha parella que lle fai compañía a outro mural con outra parella situado en fronte, realizado en 2021 por Iván Floro, Van Vúu.

Os galegos Twee Muizen recrearon a unha moza que camiña cara o horizonte na rúa Gran Vía, 87, e a lituana Marija Tiurina (Lituania) creou na rúa Oriente, 7 un mural moi colorido e orixinal onde cada figura ten o seu significado.

Aínda que o festival conta co seu especial e intensivo programa de rutas guiadas, durante todo o ano quen queira pode descubrir os murais por diferentes medios. Concertando visitas a través do departamento de Turismo (só é necesario xuntar un grupo de persoas e encher un formulario); ou pola súa conta, xa que os murais están sinalizados en Google Maps para que calquera os visite cando queira. Cada obra conta con paneis con códigos QR con información e mesmo hai rutas personalizadas para poder facilitar as visitas na páxina web do proxecto. Toda a info está en www.derrubandomuros.gal.