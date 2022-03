Novo encontro de Creadores do Barbanza no Museo do Gravado de Artes de Ribeira

Ribeira. O Museo do Gravado de Artes (Ribeira) acollerá o venres, día 11 de marzo ás 203. horas, o acto inaugural do Encontro de Creadoras e Creadores do Barbanza, e o sábado día 12, ás 12.30 horas, terá lugar unha mesa redonda sobre a figura de Isaac Díaz Pardo, na que participarán distintas personalidades dos edios da arte e a cultura.

Este encontro inclúe as exposicións BarbantiaRte VIII (salas 0 e 1) e Unha manda de pezas para Isaac Díaz Pardo de Xente do Barbanza (sala 2) que poderán contemplarse no Museo do Gravado de Artes do 11 de marzo ao 4 de maio de 2021.

Nesta exposición participan 100 artistas de toda a comarca do Barbanza. Hai unha sala dedicada en homenaxe a Isaac Díaz Pardo, na que se recollen as obras que creadores da zona fixeron durante os anos 2020 e 2021 e que nunca se expuxeron ao público. Nesta sala poderán verse os debuxos do libro Unha presa de dibuxos feitos por Isaac Díaz Pardo de Xente do seu rueiro (1956,) propiedade do Museo do Gravado así como as distintas obras de artistas como Alfonso Costa, Manuel Ayaso, Xulio Gil, Paola García Paz, Xosé Luís Veiras Manteiga, Paco Casal, Che Tembra, Domingo Regueira ou Soledad Penalta, entre outros.

A colaboración entre o Concello de Ribeira, Museo do Gravado de Artes e a a A. C. Barbantia creou a mostra BarbantiaRte coa intención de amosar aos habitantes da península do Barbanza a riqueza e o pulo dos seus artistas en todas as disciplinas das artes: pintura, escultura, gravado, esmalte, fotografía, videocreación...

Os obxectivos deste encontro son consolidar unha mostra artística, agora bianual, que permite admirar o labor máis recente dos e das artistas, a súa pluralidade de visións, a forza da súa expresividade e da súa creatividade. “É un fito xa na bisbarra, a ocasión de reunir artistas e público nunha festa das artes. A edición dos catálogos correspondentes permite gardar memoria do noso depósito artístico, das tendencias da arte, do labor das nosas creadoras e creadores, da súa evolución”, afirman os promotores.

Unha festa das artes do Barbanza para todas e todos, a ocasión de abranguer e desfrutar a multiciplidade de visións creativas. Un lugar mutuo de coñecemento, de contrastar o propio traballo co dos demais. Quen saen gañando desta mostra non son só os artistas, senón tamén os espectadores e o nivel artístico do Barbanza.

Para o Concello de Ribeira e Museo do Gravado de Artes é unha satisfacción servir de marco, de lugar de acollida aos artistas, para levalo máis alá da arte do gravado, para converterse nun centro dinamizador das artes en xeral.