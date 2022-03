Nuevo alumbrado en Negreira con web de gestión de averías

José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia, y la subdelegada María Rivas, estuvieron en Negreira para presentar junto al alcalde, Manuel Ángel Leis Míguez, y el grupo de gobierno local una inversión de 2.164.000 euros para renovar con tecnología led toda la iluminación pública del municipio.

El delegado destacó que, gracias a las gestiones del Ayuntamiento para demandar la subvención, el Ministerio para la Transición Ecológica financiará con 1,68 millones de euros esta renovación integral del alumbrado público municipal, el 80 % del coste total del proyecto. A su vez, el Concello de Negreira asumirá el 20 % restante hasta sumar la citada inversión de 2,1 millones de euros. En este momento, el gobierno local está contratando la redacción del proyecto previo al inicio de la obra, tal como anunció este diario hace días.

La actuación incluye la renovación de las 2.764 luminarias por tecnología led y la renovación de los cuadros de mandos. Miñones destacó que “grazas a estas actuacións o Concello de Negreira aforrará 125.000 euros anuais de factura da luz, ata un 70 %, que poderá adicar a outros servizos públicos, e reducirá o seu consumo enerxético nun 61 por cento”.

También indicó el delegado del Gobierno que, como novedad, el proyecto incluye el desarrollo de una plataforma web de seguimiento en tiempo real del mapa lumínico municipal, que permitirá detectar averías, conocer los consumos y hacer una gestión más eficiente del sistema.

EFICIENTE. A su vez, el mandatario Manuel Ángel Leis Míguez reseñó que la nueva red dotará al entorno “da tecnoloxía máis eficiente no ámbito do alumeamento público, cunha mellora da visibilidade no casco urbano e todas as parroquias”. “Ademais, o aforro para as arcas municipais será moi importante, polo que teremos eses cartos para investir noutras necesidades”, subrayaba.

La renovación, por otro lado, permitirá a la administración local “contar cun sistema de axuste dos horarios de acendido e do consumo en horario de madrugada; rebaixar os gastos de mantemento mediante o aumento da vida útil das luminarias e reducir a contaminación lumínica, cumprindo todas as normativas da Unión Europea”, aportan los técnicos.