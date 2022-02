O boirense Juan Ares deseñou o interiorismo do maior hospital privado de España

O pasado mes de setembro inaugurábase en Vigo o centro comercial Vialia, un monumental recinto de 43.080 m² que alberga unha estación intermodal de tren e autobuses, unha praza pública de máis de 30.000 m2, zona de espectáculos e restauración e máis de 120 tendas. Un moderno complexo con selo barbanzán, pois as prazas públicas e os aseos foron deseñados polo boirense Juan Ares, director do estudo Espacio Invisible, inspirándose na movida, no sector naval e na obra Vinte mil leguas de viaxe submarina, de Verne.

Este luns, a cidade olívica estreou outra obra que leva o selo deste recoñecido interiorista. Trátase do Ribera Povisa, o maior hospital privado de España, que foi sometido a unha profunda remodelación para a que se lle encomendou a Ares o deseño do interiorismo do hall principal de acceso, a área de admisión e zonas de espera, gabinetes de atención persoalizada, aseos públicos, pasillos e accesos distributivos.

E fíxoo inspirándose, de novo, no mundo do mar, a súa gran paixón e denominador común na súa xa fecunda traxectoria. “Inspireime na alma mariñeira de Vigo; as ondas do mar están reflexadas na arquitectura e nos paneis con formas onduladas. Os focos lembran as lapas. E nas paredes hai unha homenaxe ó trobador galego Martín Códax, co poema Ondas do mar que lle dedicou a Vigo”, explica.

O deseño co que Ares contribúe a humanizar este hospital e a darlle unha personalidade propia conquistou dende o primeiro momento á empresa propietaria do complexo, que naceu como hospital Povisa a finais dos anos sesenta cando un grupo de prestixiosos médicos de Vigo deciden unir nun só espazo as súas respectivas clínicas. Aínda que a sociedade como tal se fundou en 1969, non foi ata marzo de 1973 cando se inaugurou o hospital na rúa Salamanca. En 1983 fíxose a última gran ampliación, que elevou o número de camas a 700. En 1996, o Grupo Nosa Terra empezouno a xestionar, e en decembro de 2019, o grupo sanitario Ribera, que ten a súa central en Valencia, fíxose co 93 % do accionariado. Este grupo pertence nun 90 % a Centene Corporation, unha das maiores aseguradoras de saúde de EE.UU., incluída na lista Fortune 500, e nun 10 % ó Banco Sabadell.

Agora, tras un investimento de 2,5 millóns de euros e nove meses de obras, remata a súa modernización, na que o estudo de interiorismo Espacio Invisible apostou por unha estética e envolvente moito máis próxima aos interiores hostaleiros e residenciais e afastada dos interiores ríxidos e asépticos que viñan existindo nas contornas hospitalarias.

O obxectivo era humanizar o espazo, sen perder os estándares necesarios de funcionalidade e eficiencia espacial necesarios nas infraestruturas hospitalarias e clínicas.

O GRAN RETO. Gran parte da complexidade do deseño xurdiu na necesidade de conseguir a confortabilidade espacial a través de materiais que cumprisen ríxidas normas e estándares fixados no código técnico da edificación e inherentes ás contornas hospitalarias: rigorosas esixencias en seguridade e hixiene que condicionan o uso de materiais e elementos construtivos.

Juan Ares é titulado en Deseño de Interiores pola EASD Mestre Mateo. Foi seleccionado en dúas ocasións para participar no Salón Internacional Nude (Valencia). O ICEX (entidade pública que ten como misión promover a internacionalización das empresas españolas para contribuír á súa competitividade) incorporouno no seu directorio de deseñadores emerxentes e destacados dentro do panorama do diseño nacional.

areadecompostela@elcorreogallego.es