O Concello do Pino mercou unha parcela para edificar o centro de día

O Pino. O Concello do Pino vén de mercar unha parcela en Arca, situada diante do centro de saúde e da casa da cultura, coa finalidade de poder construír na zona o centro de día e a residencia da terceira idade, “se a edificabilidade permite facer aí os dous edificios”, segundo respondeu o alcalde, Manuel Taboada, no último pleno á pregunta formulada polo voceiro socialista, Óscar Vilar.

O rexedor explicou que cando tivo coñecemento de que se vendía ese terreo, púxose en contacto cos propietarios para poder mercalo. Manuel Taboada explicou que o investimento que fixo o Concello nesta adquisición é de 96.921 euros, “que foi a valoración que fixeron os técnicos municipais dese solar”.

Taboada sinalou que, inicialmente, os propietarios pedían unha cantidade moi superior, pero ó final o Concello comprouno pola cantidade que dixeron os técnicos. “Deste xeito poderemos construír o centro de día na mesma zona na que xa se atopan o centro médico, a casa da cultura ou o colexio”, apuntou.

No último pleno ordinario do ano, o alcalde tamén lle contestou ao voceiro socialista que o Concello xa ten adxudicada á empresa Suárez Elaborados Metálicos a reparación das cubertas tanto da casa da cultura como do polideportivo de Lameiro para rematar cos problemas de filtracións de auga que teñen ambos edificios.

En total, o goberno reservou uns 35.000 euros para as dúas actuacións, “que se acometerán en canto mellore o tempo, porque o empresario dixo que ata que non estea todo seco non vai iniciar os traballos”, explicou ó respecto o mandatario municipal. c. e.