O Deza acogerá el décimo punto de encuentro familiar de Galicia

Por suerte, sin duda, en mi infancia no he tenido que vivir una de esas situaciones en la que para tener relación con uno de mis progenitores había que esperarle en un frío lugar donde recibir un poco de cariño. Por mucha más suerte, no he tenido que arrastrar a lo largo de mi vida un trauma por tener que compartir tiempo en ese lugar con un progenitor con el no se ha creado ni ha existido vínculo fraternal. Y con grandísima suerte no he visto afectada mi salud mental por haberme visto obligada a compartir espacio y lugar con una persona que sólo trasmite rechazo y miedo. Situaciones que se dan, a veces, en estos puntos de encuentro, pese a ser creados con el buen fin de proteger al menor, pero que no resuelven todas las carencias.