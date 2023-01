O escaparate de Foto Teca foi o mellor valorado do Nadal xalleiro

Santa Comba mira pola ambientación festiva dos comercios locais, e acaba de outorgar os premios do seu XVI Concurso de Escaparates, despois de visitar os quince establecementos participantes. E tendo en conta os criterios establecidos nas bases publicadas na páxina web, a organización decidiu que o gañador desta edición fora Foto Teca, que recibe 350 euros en vales de compra.

Pero non se quedou aí a cousa, porque o xurado formado por Catarina López Negreira, Ana María Garcia Gerpe e Yolanda Vázquez Calvelo decidiu outorgar o segundo posto a HolaMobi Santa Comba, con 250 euros para gastar no comercio local. Terceiro foi Slage Pinturas e Barnizados, con 175 euros en cupóns para gastar no municipio, mentras que o cuarto, 125 euros, recaeu na Gestoría Pose.

Ademais, tamén se tivo en conta a repercusión en internet dos deseños presentados, e o Premio Especial Redes Sociais (100 euros en vales de compra no comercio xalleiro) recaeu na Farmacia Garrido del Río.

Do mesmo xeito, o Concello convocou o Concurso de Fotografía Iluminado o Nadal Xalleiro, resultando gañadoras na categoría de Espazos Interiores a imaxe de Sergio Grille (150 euros, tamén en vales de compra) e despois del, a de Rocío Pazos, que acadou 75 euros. Destacar que a categoría de exteriores quedou deserta nesta presente edición.