O Nadal máis esperado na Costa da Morte e Barbanza

Chegou o Nadal, un dos máis esperados despois de case dous anos de pandemia e, aínda que ca mirada posta na evolución da crise sanitaria, os concellos da Costa da Morte, Barbanza e Muros-Noia engalanáronse con iluminacións espectaculares para reforzar o espírito navideño e dinamizar as súas vilas. Ademais, rúas, prazas e auditorios son un fervedoiro de actividades culturais e de lecer deseñadas para o desfrute de toda a familia, aínda que poñendo o foco nos máis novos.

Obradoiros infantís, actuacións teatrais, espectáculos de maxia, actos literarios e concertos musicais son algunhas das propostas máis programadas para encher o tempo de lecer neste Nadal. Non falta tampouco o espírito máis diferenciador, como en Vimianzo, onde o Concello apostou por vez primeira vez por habilitar unha pista de patinaxe de xeo natural, que está a ser todo un éxito. Unha iniciativa que, ademais, está a contribuir a dinamizar a actividade comercial e hostaleira, dous sectores que quixeron colaborar ofrecendo entradas ós seus clientes.

O Nadal é tamén tempo de solidariedade. Con ese espírito programaron en Noia unha dance class a favor da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, coa que colabora o Concello noiés. Nesta mesma vila habilitáronse tamén uns recunchos para facerse selfies e participar nun concurso no que se poden conseguir tres vales para gastar no comercio local.

Noutras vilas, como Carballo o Centro Comercial Aberto instalou unha Casiña de Nadal na Praza do Concello, coa que, ademáis de agasallar aos nenos e nenas que se acheguen á mesma, tamén fomentarán a reciclaxe de plásticos e a inclusión socio-laboral de persoas con diversidade funcional, en colaboración coa Asociación Íntegro.

Todos os concellos recibirán ademais a visita de Súas Maxestades de Oriente e, por moitos deles xa pasaron tamén Papá Noel e o Carteiro Real para recoller todas as peticións dos máis pequenos da casa. Terán que esperar ata o día 5 de xaneiro para que eses desexos se vexan cumpridos cando Melchor, Gaspar e Baltasar pecorran as parroquias e as capitais municipais, en moitas das cales están programas recepcións reais e festas para que, nenos e maiores, desfruten coa máxima ilusión destas máxicas datas.