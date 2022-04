O Parador Costa da Morte é o segundo máis valorado desta rede hoteleira

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visitou este venres o Parador Costa da Morte, ubicado en Muxía, con motivo da súa reapertura para a tempada turística. Celebrou o éxito desta recente instalación da rede de Paradores, cun investimento de 25 millóns de euros do Goberno, como “polo de atracción económica e de creación de postos de traballo para A Costa da Morte”. Miñones valorou a xeración de riqueza que axuda a fixar poboación na zona, así coma o concepto integrado medioambiental e arquitectónico do edificio, o que o converte nun “referente do turismo verde e sustentable que defende este Goberno”, sinalou.

Na visita participaron tamén a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas; o alcalde de Muxía, Santiago Toba; e o director do establecemento, Julio Castro. “É unha satisfacción estar hoxe aquí na reapertura deste Parador Costa da Morte, en Muxía”, valorou José Miñones, e incidiu en que este parador, que foi proxectado a partir da catástrofe do Prestige “representa a capacidade de sobrepoñernos á adversidade e de construír un novo futuro” toda vez que a pandemia ensombreceu a súa estrea hai dous anos e que no seu curto percorrido se ten convertido no segundo parador mellor valorado das 97 instalacións hoteleiras da rede de Paradores de España. “As altísimas taxas de ocupación e de reservas demostran o acerto deste proxecto”, remarcou José Miñones, quen considerou que hai motivos para “afrontar con optimismo esta tempada a pesar das novas incertezas que ensombrecen o futuro e afectan especialmente ao turismo internacional”.

José Miñones lembrou que o ano pasado o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo financiou 22 plans e accións de cohesión turística en Galicia por máis de 48 millóns de euros e que as novas convocatoria están abertas. Instou aos concellos de Galicia a beneficiarse da nova convocatoria extraordinaria que abriu este venres para financiar Plans de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD) cunha dotación total de 720 millóns de euros a cargo dos fondos europeos, que se suman aos 60 millóns de euros dos orzamentos xerais do Estado da convocatoria ordinaria de febreiro.

“Animo aos concellos a participar nesta convocatoria para posicionarse como destinos turísticos sustentables e facer que Galicia avance cara un modelo de turismo sostible e de calidade”, insistiu José Miñones, e apuntou que o prazo de solicitude dos fondos está aberto do 1 de abril ao 17 de maio. Engadiu que “o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España reserva 1.900 millóns de euros para a sustentabilidade do sector turístico” e celebrou que “Galicia é un destino privilexiado para este tipo de turismo con toda a súa riqueza natural e de patrimonio”. “Ofrézovos a miña total dispoñibilidade e a do Goberno ao que represento para que Galicia e a Costa da Morte sexan protagonistas deste investimento”, reafirmou, e apuntou á celebración do Xacobeo coma oportunidade para a promoción.

O delegado do Goberno fixo referencia tamén ás novas incertezas derivadas da situación de crise internacional a consecuencia da invasión rusa de Ucraína e lanzou unha mensaxe de tranquilidade. “Dende o Goberno respondemos e actuamos”, aseverou, e aludiu ao plan de choque de medidas de resposta que o Executivo vén de poñer en marcha para protexer a recuperación. “Porque este vai ser o ano de Galicia e o ano da Costa da Morte”, afirmou.