O PSOE tilda de manobra de asalto a censura do PP ó goberno de Walter Pardo

A Agrupación Provincial Socialista respaldou este mércores ao alcalde de Malpica, Walter Pardo, e ao seu equipo de goberno, lamentando “a manobra de asalto ao poder con fins ocultos do PP” coa moción de censura que se materializará este venres. Os populares recuperarán, se non hai sorpresas, o goberno co apoio do edil non adscrito, Alfredo Cañizo, quen ata fai pouco máis de dúas semanas formaba parte do tripartito formado con PSOE e BNG.

“Quero deixar claro o noso respaldo firme e pechado a Walter Pardo e a todo o seu goberno; hai dous anos os socialistas afrontamos unha renovación en Malpica conformando un equipo que fixo un gran traballo e combina xuventude, experiencia e ilusión”, asegurou José Manuel Lage, secretario de Organización do PSOE coruñés.

“Estamos ante unha manobra do Partido Popular, un regreso ao pasado e ás peores prácticas que hai na política; non respecta a decisión do pobo de Malpica e utiliza a Alfredo Cañizo como unha marioneta para defender non se sabe que intereses”, aseverou.

Lage engadiu que “o PP non presenta unha soa proposta, os propios medios de comunicación destacaron o silencio, é só un asalto ao concello, a toma do poder polos que durante oito anos mantiveron paralizada Malpica”.

Subliñou ademais que “o goberno e o alcalde son persoas íntegras e honestas, que traballaron polo interese xeral do pobo, con acertos e erros como todos os gobernos, facendo un gran traballo do que pretenderá apropiarse e aproveitarse o novo executivo”, rematou.

O rexedor, Walter Pardo insistiu en que se trata “da moción da vergonza, utilizan a un concelleiro non adscrito, cunha escusa ridícula como é a suposta inacción do goberno, algo que deberán valorar os veciños, e non eles dende un despacho”.

Lembrou os 850.000 euros en proxectos que van comezar “e polos que tanto traballamos”, así como os 1,7 millóns de euros en remanente “que temos dispoñible para mellorar a vida nas parroquias. O PP coñece esta situación e quere agora apropiarse da xestión”. A este respecto, sinalou que “antes do remate do 2020 o PP e Alfredo Cañizo nunha comisión de contas votaron en contra dunha proposta para investir ese remanente”.

Pardo subliñou que “en política non vale todo” e “a dignidade nin se compra nin se vende”. Augura que esta moción “será un castigo para o Concello de Malpica” e recalcou que nestes dous anos de lexislatura “o PP non presentou nin unha soa proposta para construir, tan só intentou desestabilizar ao tripartito”.

José Antonio Viña, coordinador comarcal do PSOE, tamén considera que é “unha pésima noticia para o pobo, porque volve o grupo de goberno que tivo Malpica paralizada durante oito anos, e nos próximos meses regresarán a inacción e os líos internos; ocuparán o poder para non facer nada”.

Tanto Pardo, como Lage e Viña comprometéronse a “seguir traballando por e para Malpica desde a oposición municipal, a Deputación, o Parlamento de Galicia e o Goberno de Madrid, pero sen prestarnos a ningún tipo de trapallada, defendendo o servizo público”.