O rural encende o seu pequeno Vigo coa Aldea no Nadal de Codeseda

O rural non se queda atrás e xa ten o seu pequeno Vigo. É o lugar de Codeseda, da parroquia lalinense de Doade, situado no mesmo corazón e centro xeográfico de Galicia, que acolle por terceiro ano consecutivo Unha Aldea no Nadal, actividade singular e pioneira consistente na dinamización integral dunha aldea no período comprendido entre os días 8 de decembro do 2021 e 6 de xaneiro do 2022, ambos inclusive.

Ademais da iluminación da totalidade das vivendas e da rúa principal do lugar coa que comunican todas as casas, con preto de 80.000 luces de todas formas e cores, a aldea conta cunha gran variedade expositiva de beléns artesanais de múltiples tamaños, elaborados con diverso material autóctono, todos eles visitables a diario, espallados ao longo do lugar, situados nun pesebre, na sala de actividades do Museo e os de menor volume, no interior da Capela do Museo Casa do Patrón, inaugurada en outubro.

Hoxe domingo, 12 de decembro, terá lugar o mercadiño solidario, un obradoiro de arte floral e a actuación Cancioneiro do Camiño, a cargo de Manoele de Felisa Grupo.

“Agora tócanos ás aldeas galegas! Ao redor dun belén rústico, entre as pallas dun pesebre, ao abrigo de persoas e animais nunha pequena corte de pedra con centos de anos e de historias escondidas entre as súas paredes; fronte á Casa do Patrón, o gran ecomuseo que acubilla a historia da Galicia rural, no medio da aldea de Codeseda, rodeada de vivendas, alpendres, fornos, hórreos, palleiras, fontes e muíños; cunha impresionante paisaxe natural, libre de toda contaminación e illada do mundanal ruído, que representa a Galicia máis tradicional e profunda. Porque Xesús naceu fai 2019 anos nun humilde pesebre de Belén de Xudea, unha pequena aldea de Jerusalén, só nunha aldea se pode reproducir do xeito máis auténtico este acontecemento que cambiou para sempre a historia da humanidade”, decía no seu discurso Manuel Blanco, responsable do Museo Etnográfico Casa do Patrón e un dos grandes impulsores desta actividade.

Á inauguración da aldea asistieron, entre outros, Javier Blanco Carballal, subdirector de Agaer; Paz Pérez Asorey, primeira tenente de alcalde de Lalín e Begoña Blanco, concelleira de Cultura e Turismo. Tralo encendido gradual das luces na rúa principal e na praza maior da aldea Manuel Blanco fixo un percorrido pola historia do belén o da tradición da árbore. “Desexamos que este evento pioneiro na Galicia rural sexa tan só o primeiro paso dun longo camiño, e que moitas 30.000 aldeas, que loitan por sobrevivir, se animen a repetilo”, dixo.