O sector vitivinícola chama ao turismo e fixa xente no rural

O titular do Goberno Galego presidiu este mércores, día 6, a entrega dos premios da XXXIV Cata de viños de Galicia, XXIV Cata de augardentes de Galicia e XI Cata de licores tradicionais en Boqueixón, no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (lugar de Quián). Trátase dun evento que a Xunta organiza da man das denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas e no que estivo acompañado, entre outros, polo conselleiro do Medio Rural, José González, e a directora da Axencia Turismo de Galicia, Nava Castro.

No acto, Alfonso Rueda subliñou o apoio da Xunta ao sector vitivinícola galego “porque somos conscientes da transcendencia que ten na nosa economía e na imaxe que reflicte de Galicia”. Indicou que non só forma parte da cultura propia senón que é tamén clave no desenvolvemento económico e social da comunidade, na súa proxección turística e na súa capacidade para xerar emprego e para fixar poboación no rural. Integrado por máis de 10.000 viticultores e preto de 500 adegas que achegan un valor económico de máis de 230 millóns de euros cada ano, as expectativas do sector non deixan de medrar.

Estamos polo tanto ante un sector polo que aposta a Xunta con iniciativas como a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, que traballa para manter os estándares de calidade dos viños, impulsar a súa internacionalización e innovar para afrontar retos como a remuda xeracional e o cambio climático. A maiores, a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia desenvolve tamén actuacións en beneficio do sector como a ordenación do rural, a diminución do parcelamento ou as oportunidades de emprendemento.

No marco do acto, o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, presentou o mercado dixital dos produtos galegos de calidade, un portal no que estas producións se poden vender e mercar, garantindo as mellores prácticas e promocionando un consumo de proximidade e de calidade.

Así, a través do portal dedicado ás 36 experiencias de calidade galegas (https://experienciasdecalidade.gal/gl ) pódense comprar xa dende calquera punto de España os viños, augardentes, licores tradicionais, queixos e meles premiados nas Catas de Galicia 2021, aínda que de xeito paulatino se irán incluíndo tamén o resto de produtos con distintivo de calidade.

COMPETITIVIDADE Trátase así dunha forma de valorizar, promocionar e recoñecer a excelencia das experiencias de calidade que nacen en Galicia, ao tempo que se contribúe á competitividade dos produtores locais, posto que son eles mesmos os que fixan os prezos das súas producións e os que reciben integramente a cantidade que se paga por cada unha.

Desta forma, segundo indicou o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, poténciase o circuíto curto a través dunha plataforma loxística innovadora como é este mercado dixital, elaborado entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Axencia Galega da Calidade Alimentaria.