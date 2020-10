O Son atrae con su oferta formativa a casi 120 personas

Más de 116 personas están participando en este momento en las sesiones formativas que se ofertan desde el Concello de O Son. Entre ellas destacan las del programa Relevo 2020, que engloba a todos los ayuntamientos incluidos en el Galp Costa Sostible; una formación en la que, actualmente, participan siete sonenses y que se prolongará hasta el mes de diciembre.

La iniciativa, financiada por la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), busca el relevo generacional en el sector pesquero a través de la capacitación de jóvenes mediante la instrucción y mejor conocimiento de los recursos. Una acción que se celebra todos los viernes en el vivero de empresas de la localidad.

Según señaló el orientador laboral municipal, José Pazó, todavía está abierto el plazo a nuevas incorporaciones porque “como realmente esta formación tende máis ás sesións individualizadas de asesoramento, a persoa que se incorpore en ningún momento vai perder contido, senón que o recibirá dende o principio en función da súa idea de relevo no sector”, explicó. Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción en la página web relevo2020.org.

Relacionada con esta actividad, y también impulsada por el Galp, está en marcha desde septiembre un curso de redeiras, una formación de 300 horas en confección y mantenimiento de artes y aparejos. Después, los asistentes “presentaranse á proba de acreditación que convoca a Xunta para poder obter o título oficial de redeiro/a, darse de alta na seguridade social e atender a alta demanda que hai neste sector”, puntualizó Pazó. Participan 17 alumnas y 3 alumnos.

Paralelamente, ayer comenzó un curso de cocina orientado a la elaboración de tapas y pinchos con el que el Concello trata de potenciar el sector de la hostelería, que será clausurado el próximo viernes con una degustación.

Por otro lado, la semana pasada se desenvolvió una acción formativa sobre el trastorno del espectro autismo (TEA) y para el próximo martes han programado otra sobre primeros auxilios. “Tamén temos previsto para o día 22 de outubro un curso de iniciación á lingua de signos”, avanzó el orientador.

La pandemia ha provocado que el Concello tenga que adaptar la programación a los protocolos establecidos, pero mantenerla era una prioridad. “Parécenos interesante, agora máis que nunca, continuar apostando pola formación, xa non só para abrir ou mellorar as opcións laborais das persoas que están en desemprego, senón para as que están traballando e tamén aproveitan para reciclarse”. “Máis do 50 % dos asistentes aos cursos son persoas que están en activo... pois a apesar da situación é un momento clave para a formación”, afirmó José Pazó.