O Son estrenará su primer parquin de autocaravanas

El turismo de caravanas está en auge desde hace años pero, con la crisis del COVID y las consecuentes restricciones sanitarias para tratar de frenar la expansión del virus, se ha convertido en una alternativa segura, vinculada a la libertad y naturaleza. Por ello, en los últimos tiempos cada vez más personas se decantan por veranear sobre cuatro ruedas, aumentando la demanda, razón por la que algunos ayuntamientos de la comarca de Muros-Noia tratan de habilitar áreas para este sector.

Entre ellos se encuentra el Concello de Porto do Son. La teniente de alcalde sonense, María Maneiro Quintáns, explicó que “se hace necesario e imprescindible ordenar la llegada de estos vehículos, porque se nota un incremento considerable cada año y, en muchos casos, se encuentran con dificultades al llegar a sus destinos para estacionar correctamente y disponer de las infraestructuras y servicios necesarios”.

Al mismo tiempo que crece este turismo, han observado que aumenta el interés privado por crear este tipo de espacios. Sin embargo, según comentó, en la mayor parte de los casos se encuentran con las limitaciones que establece la normativa, sobre todo en el ámbito del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que, como es lógico, no contempla la instalación de este tipo de equipamientos en zonas de especial protección, como por ejemplo la Red Natura.

“Si hablamos de la zona de As Furnas, en Xuño, en la que se concentra un flujo muy grande de caravanas estacionadas y también un interés de los propietarios de las parcelas en dotar al lugar de servicios para las mismas, nos encontramos con esta limitación, puesto que la mayor parte de los terrenos están catalogados dentro de la Red Natura 2000”, apuntó la concejala de Facenda.

Una problemática que el gobierno local, liderado por el popular Luis Oujo, está tratando de solventar directamente con la Xunta de Galicia. “Podemos plantearnos hacer una revisión de los terrenos que están contemplados en ese área de especial protección”, afirmó la munícipe, quien aseguró que “desde el Concello de Porto do Son somos los primeros interesados en proteger nuestro entorno natural, pero también somos conscienctes de que, con un exceso de normativa y protección, la situación se revierte y conseguimos el efecto contrario: caravanas aparcadas donde no deben, causando un perjuicio, porque no tienen lugares habilitados para estacionar de modo correcto”. “Debemos trabajar para buscar un equilibrio entre la conservación del entorno y los servicios existentes a disposición de este tipo de turismo”, añadió Maneiro.

Actualmente, tras haber denegado varias licencias para esta actividad en As Furnas y en la parroquia de Nebra, el Concello de Porto do Son está a punto de autorizar la instalación de un parquin de autocaravanas en el núcleo de Miñortos, concretamente en A Telleira.

Destacar que desde la administración local apuestan por un turismo experiencial, sostenible y vinculado a la naturaleza. Recientemente presentaron 5 rutas experienciales (Son Natureza, Son Aventura, Son Eterno, Son Mar y Son Sabor) para dar a conocer todo su potencial.