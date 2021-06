O Son, tierra comprometida e ‘infinitamente natural’

Una imagen con la que trasladar al mundo un mensaje de un territorio como Porto do Son, comprometido con el medio ambiente, y con la que hacer un llamamiento de orgullo y pertenencia, para que la ciudadanía apueste por un desarrollo sostenible.

Con ese objetivo ha sido diseñada la nueva imagen corporativa del área municipal de Medio Ambiente, que fue presentada este viernes por el alcalde sonense, Luis Oujo, quien estuvo acompañado por el director del Instituto de Estudos do Territorio, Francisco Barea, y el responsable de la empresa ejecutora del proyecto, Pedro Tasende.

La nueva identidad incluye un símbolo con el que representa su apuesta por la economía circular y la sostenibilidad para la lucha contra lo cambio climático junto al lema Infinitamente natural.

“Os grandes tesouros de Porto do Son quedan presentes neste símbolo, no que o Castro de Baroña rodea o nome do municipio, protexendo un corazón infinitamente natural”, explicó Tasende.

En cuanto al significado, éste también reveló que el mensaje “mezcla as ondas do mar, das que gozamos e nas que traballan as xentes de O Son”, e que incluye una hoja “que nos recorda esa vocación de mar e terra, a explotación forestal e os montes veciñais, e tamén esa contorna con numerosos miradoiros que ten o territorio, desde onde ver eses atardeceres infinitos que quedan no noso recordo”.

A partir de ahora, esta imagen será visible en todas las actividades que desarrolle el Concello “para facer fincapé na necesidade de coidar e protexer o medio ambiente na nosa vida diaria”, indicó el mandatario local.

En este sentido, Luis Oujo presentó un programa para los próximos meses con iniciativas como “andainas comprometidas co medio ambiente”, en las que los participantes podrán recoger residuos al tiempo que hacen ejercicio; jornadas de reparto de material para contribuir a mantener limpias las playas; actividades con la juventud en los centros de enseñanza; campañas de concienciación ciudadana en materia de sostenibilidad y lucha contra lo cambio climático; y mismo difusión de buenas prácticas como las que llevan al Ayuntamiento a ostentar el distintivo Bandeira Verde de Galicia de manera pionera en la comunidad gallega.

“Levamos traballando dende o ano 2011 para conseguir que Porto do Son sexa un sitio do que os veciños e a xente que nos visite se sintan orgullosos”, dijo el regidor sonense, quien afirmó que “estamos convencidos de que o futuro pasa por ser responsable e respectuoso co medio ambiente e co planeta. De aí estas actividades que agora avanzamos e sobre as que estamos traballando para dar un paso máis no impulso da sostibilidade contra o cambio climático”.

Por su parte, Francisco Barea resaltó durante su intervención que el hecho de que Porto do Son tenga la Bandeira Verde “no es algo banal, sino algo muy importante tanto ambientalmente como paisajísticamente”.

Asimismo, reiteró que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, “tiene un compromiso total con aquellos concellos que realizan un esfuerzo” para la conservación del paisaje y la protección del medioambiente, “que es lo que nos va a quedar en el futuro”. Aprovechó para recordar que la convocatoria para optar al citado distintivo concluye el 30 de este mes.