Obligación de limpiar franjas: los dueños primero, luego el concello

en negreira temos unha gran meseta, na zona da Pena e do Monte Corzán, na que existen ducias de mámoas. Algúns ata quixeron ver nesta abundancia de túmulos o propio nome do concello –Nicraria, do grego necro, morto–, mentras que outros relacionan o topónimo cos cursos fluviais. De calquer xeito, o que lle chamaba a atención a miña avoa era o estado que presentaba nos últimos anos ese entorno, cheo de toxos e matorrais... unha auténtica riqueza que se ocupaban de manter recurtada as mandas de ovellas e gando semisalvaxe da zona. Hoxe xa non temos eses animais para evitar que as lapas avancen, algo que adoita suceder periódicamente... pero tamén suponse que somos menos parvos que os bichos para poder xestionar ben do noso.