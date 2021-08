Ofensiva en el Europarlamento por los vertidos de la mina de San Finx

Lousame. Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, señala que “o caso da mina de San Finx é un exemplo de como no Estado español proliferan as explotacións mineiras que buscan engordar a súa conta de explotación a base de incumprir a regulación”. “As administracións non poden seguir consentindo esta situación; deben actuar ante as agresións ao medio ambiente”, añade Cristóbal López.

Por su parte, en respuesta a las preguntas de este diario para conocer su versión, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda señala que “Augas de Galicia ten entre as súas obrigas a de velar pola calidade das augas e cumpre con ese deber de forma escrupulosa, desde un punto de vista obxectivo e independente”. Añade que “este organismo hidráulico da Xunta vela polo cumprimento da lei, vixía a evolución da calidade das augas, a través de plans de seguimento e inspeccións rutineiras e traballa para minimizar as afeccións ás concas dos ríos, incoando, no seu caso, os expedientes sancionadores oportunos”.

Explica la Consellería que, en el ejercicio de sus competencias de dominio público hidráulico, “Augas de Galicia tramita autorizacións de vertidos e controla o sometemento aos controis establecidos nas autorizacións para comprobar que non se produzan alteracións no medio receptor”. Finalmente, el citado departamento autonómico asegura que el organismo Augas de Galicia “non autorizará ningún vertido que non cumpra estritamente as normativas europeas”. s. s.