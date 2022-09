Ola de solidaridad en O Son con la familia de feriantes

Los sonenses amanecieron con el corazón encogido el pasado domingo. De madrugada, entorno a las 5.00 horas, un incendio en un puesto de venta ambulante que se encontraba situado en la zona portuaria -justo a la par del Secadoiro- con motivo de las Festas do Carme, hacía saltar todas las alarmas.

Jóvenes que se encontraban en la explanada portuaria disfrutando de la verbena fueron los primeros en auxiliar a las dos personas que estaban en el interior durmiendo. Echaron al mar varias bombonas de butano y apartaron la mercancía de los puestos colindantes para que no se vieran afectados.

Hasta el lugar se desplazaron, además de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Ribeira y miembros del GES de Noia con el fin de sofocar el incendio, así como la Guardia Civil de Porto do Son. Como resultado, el vendedor sufrió quemaduras importantes en los pies. Además, su mujer, también presente en el punto de venta, recibió asistencia médica por una crisis nerviosa, según informaron desde el 112.

Un gran susto que no terminó en tragedia gracias a la valentía de los lugareños. Lo que sí hubo que lamentar fueron daños materiales, pues el fuego se propagó con tal rapidez que arrasó por completo todo lo que encontró pese a la intervención de los efectivos que participaron en la extinción del incendio.

El domingo por la mañana el punto en el que sucedió todo estaba precintado. Hasta allí se desplazó la Guardia Civil, que ya ha abierto una investigación para averiguar las causas que originaron las llamas, y esclarecer si pudo ser intencionado.

Posteriormente, personal del Ayuntamiento y miembros de Protección Civil se encargaron de retirar los restos y limpiar el espacio ante la atónita mirada de los vecinos de Porto do Son, que se han volcado para ayudar al matrimonio, entregando donativos, comida y ropa, tratando de cubrir todas sus necesidades. La afectada estuvo por la mañana en la fachada marítima con un cartel en el que narraba lo sucedido y solicitaba ayuda, agradeciendo todas las muestras de apoyo.

Destacar que la comisión de fiestas los acompañó y alojó la primera noche en el Club Náutico. Ahora se encuentran en un hotel que le ha buscado el Ayuntamiento sonense, y este lunes fueron atendidos por los Servizos Sociais.

“Esta xente que é todo o que ten, que xa bastante pasan por estar lonxe do seu país, e perdérono todo por unha desgracia. O peor aínda é que isto puidese ser intencionado; caille a alma ao chan a calquera. Unha familia e nenos atopábanse nos postos que se viron afectados”, afirmó el alcalde Luis Oujo, quien destacó que “a xente de Porto do Son dende que colocaron un cartel solicitando axuda non deixou de amosar a súa cara máis solidaria, achegando comida, pañais, roupa e todo o que precisaban”.

Señalar que el Concello ha contratado los servicios de una empresa para que elimine las zonas quemadas que quedaron en las losas.