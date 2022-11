Once ayuntamientos se reparten ocho millones del Plan Concellos

César Mosquera calificó el Plan Concellos como “a medida estrela da Deputación no acompañamento ao municipalismo da provincia. Son fondos previsibles, para preparar con marxe suficiente as actuacións municipais”. El vicepresidente ironizó afirmando que “xa sería demasiado aprobar o Plan Concellos en maio ou xuño; chega con facelo en outubro, cando aínda non están nin aprobados os Orzamentos do Estado, nin os da Xunta. Cada vez imos máis rápido”, se congratuló el representante provincial.