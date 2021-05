Once quilómetros en Bergantiños para unha mobilidade sostible e saudable

afortunadamente, a diversificación tamén está a chegar á mobilidade e, pouco a pouco, a sociedade vaise concienciando de que hai vida máis alá do coche. É certo que o uso excesivo do automóbil non estaba motivado só por comodidade, senón porque cando se deseñaron e executaron as estradas ninguén pensou na xente que se despraza a pé ou en bicicleta, polo que camiñar ou dar pedais pola beira das mesmas converteuse nun exercicio de risco. Por iso hai que dar a benvida a estas novas sendas, xa que aportan esa seguridade que viñan demandando peóns e ciclistas. Ao mesmo tempo, facilitar este tipo de mobilidade é un investimento na saúde dos seus usuarios e tamén en sostibilidade, o cal agradecerá o planeta.