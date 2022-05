Os Balbinos recalan en Lalín no seu periplo polas rutas xacobeas

A divertida familia dos Balbinos chegou na tarde deste mércores á capital do Deza, Lalín, con novas aventuras recollidas na colección de libros infantil-xuvenil do mesmo nome, Os Balbinos, nas que narran as súas peripecias no seu percorrido polas distintas rutas do Camiño ata Santiago de Compostela nos tramos que corresponden a Galicia.

A presentación desta colección, publicada por Edicións Fervenza, tivo lugar no vestíbulo do Concello de Lalín nun acto no que participaron os creadores dos contos, o lalinense Xoán Carlos García Porral e o lucense Toño Núñez; o poeta, escritor e contacontos, Celso Fernández Sanmartín, e a concelleira de Cultura e Turismo do Concello de Lalín, Begoña Blanco.

Os Balbinos son unha colección de catro libros infantís-xuvenís, en tapa dura, ilustrados a toda cor e narrados en tres idiomas: galego, castelán e inglés. Neles recóllense as aventuras da familia dos Balbinos, os pequenos Lúa e Bal e os seus pais Lena e Lino, nas súas andainas polas distintas rutas do Camiño de Santiago nos tramos galegos. Camiño Francés e Ruta da Prata foron as primeiras publicacións da colección, ás que agora se suman o Camiño Inglés e o Camiño Portugués.

ANDAINAS A primeira das andainas transcorre polo Camiño Francés, coas peripecias narradas en voz dos irmáns Lúa e Bal cos que o lector descubre, á par que eles, a historia e a paisaxe dos lugares polos que discorre, neste caso, o Camiño Francés dende O Cebreiro ata Santiago de Compostela, pasando por lugares como O Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa e O Pino, ata rematar en Santiago de Compostela.

A Ruta da Prata permitirá á simpática familia coñecer todos os enclaves polos que discorre esta Ruta, na variante do Camiño Sanabrés.

Así, os catro compoñentes descubrirán fermosos elementos do patrimonio galego, escoitaran historias e lendas engaiolantes, e coñecerán a persoas que desbordan amabilidade en cada un dos concellos polos que discorrerá a súa aventura. Estes son: A Mezquita, A Gudiña, Castrelo de Val, Laza, Vilar do Barrio, Xunqueira de Ambía, Taboadela, San Cibrao das Viñas, Ourense, Vilamarín, Cea, Piñor, Dozón, Lalín, Silleda, Vedra, Boqueixón e Santiago.

Na nova camiñata, a que ocupa o Camiño Inglés, o lector acompañará aos Balbinos descubrindo, canda eles, os distintos lugares de interese dos municipios polos que transcorre esta Ruta, coñecendo os seus atractivos culturais, paisaxísticos, festivos, gastronómicos, relixiosos... que nesta ocasión os levará a coñecer a historia dos concellos polos que transcorre o Camiño Inglés, pasando polos municipios de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, Betanzos, Abegondo, Mesía, Ordes e Oroso, ata rematar na capital, en Santiago de Compostela.

DINAMIZACIÓN. Do mesmo xeito, a seguinte obra, a que ocupa o Camiño Portugués, centrará as aventuras da familia naqueles lugares polos que transcorre dita Ruta dende o Concello de Tui pasando por O Porriño, Mos, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, Barro, Portas, Caldas de Reis, Valga, Pontecesures, Padrón, Brión, Teo, Rois, Ames, e ata chegar á capital galega, Santiago de Compostela.

Indicar, finalmente, que esta colección de libros infantís-xuvenís, editada por Edicións Fervenza, enmárcase dentro das axudas de dinamización do Xacobeo 2021, O teu Xacobeo, da Xunta de Galicia.