Os gurús das IXP de Galicia brindaron no Pazo Goiáns

Ribeira. Documentos eclesiásticos do século XVII, cando as terras da IXP pertencían ao arciprestado de Iria, sinalan que “todo alcanza muy buena tierra de pan trigo, mijo, centeno y viñas en que se recoge razonable vino”. Atópanse referencias en diferentes fontes históricas ata o século XIX, cando xa Rosalía fala en Follas Novas das “albariñas uvas” no seu poema ¡Terra a nosa!: “¡Ouh miña parra de albariñas uvas,/ que a túa sombra me das! [...]/ ¡Xa non vos deixo, que as angustias negras/ lonxe de min se irán!”.

O patrimonio cultural da zona está moi pegado ós viños de Terra de Barbanza e Iria. Tanto, que algúns dos seus referentes locen nas súas etiquetas. É o caso do petróglifo ribeirense da Pedra das Cabras, datado na Idade do Cobre, entre o 2200 e o 1800 a.C. Atópase nunha gran rocha de granito de forma ovalada na que destacan dúas figuras zoomorfas de seis patas (para representar o seu movemento), posiblemente cérvidos. As súas siluetas ilustran tres dos caldos da adega Entre Os Ríos: os Komokabras Barrica, Lías e Tinallas.

As Torres do Oeste de Catoira son o emblema do viño Castellum Augusti da adega Torres Augusti de Valga. “Quixemos poñerlle Torres Augusti, pero non nos deixaron as Bodegas Torres”, di o adegueiro Manuel Bandín.

E dous raposos ilustran as etiquetas doutros dous caldos da citada IXP. Nun caso, para darlle nome: o Raposo Xirpín da adega Antonio Saborido, que alude ademais a unha aldea de Boiro. Noutro, dando nome á adega e ó único viño que produce baixo tal indicación xeográfica: Cazapitas.

Selos con raíz na terra na que brotan os viñedos que a internacionalizan. suso souto