Os mozos de Área prepáranse para ir á neve coa Deputación

Seiscentos escolares dos concellos da provincia coruñesa participarán en xaneiro de 2023 na Campaña da Neve da Deputación da Coruña, que se desenvolverá na estación invernal de Valgrande-Pajares, en Asturias. A actividade está dirixida a rapaces e rapazas empadroados nos concellos da provincia da Coruña, de entre 11 a 15 anos de idade. As viaxes inclúen transporte, estadía e manutención, así como supervisión de monitores, clases de esquí, seguros, alugamento de material, remontes mecánicos e todo o gasto das actividades programadas. As inscricións están abertas ata o vindeiro 16 de decembro nos respectivos concellos de empadroamento. A viaxe terá un custo de 85 euros.

Xa centrándonos no caso concreto dos municipios coruñeses da área compostelá, hai que indicar que as vilas da Costa da Morte e Bergantiños que se beneficiarán desta iniciativa son Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica, Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas. Neste caso, os rapaces e rapazas desfrutarán da campaña entre o 20 e o 23 de xaneiro.

Os municipios da zona de Barbanza aos que chega esta iniciativa son Boiro, Lousame, Muros, Noia, Outes, A Pobra, Porto do Son, Rianxo e Ribeira. Farano entre o 27 e o 30 de xaneiro. As vilas da comarca de Ordes-Arzúa que participarán nesta viaxe á neve son Ordes, Oroso, O Pino, Trazo, Tordoia e Touro (que irán do 3 ao 6 de febreiro) e Arzúa, Frades e Melide (estos tres irán a Asturias entre o 10 e o 13 de febreiro).

Tamén desfrutarán da aventura en terra Asturiana os nenos e nenas dos seguintes concellos da comarca santiaguesa: Santa Comba (do 20 ao 23 de xaneiro), Brión, Dodro, Mazaricos, Negreira, Padrón e Rois ( do 27 ao 30 de xaneiro) e A Baña, Ames, Boqueixón, Teo, Val do Dubra e Vedra (entre o 3 e o 6 de febreiro).

Para inscribirse cada neno deberá entregar no concello no que está empadroado unha ficha debidamente asinada pola nai, pai ou titor legal, fotocopia da tarxeta sanitaria, do carné de identidade ou libro de familia e copia do aboamento da cota de inscrición. Asemade no caso de que o/a neno/a tivese tratamento ou doenza que teñan que ser tidos en conta, adxuntarase o certificado médico; e o mesmo en caso de medicación específica, alerxia alimentaria ou doutro tipo. Recoméndase levar gorro, guantes, gafas de esquí e de sol, anorak térmico, pantalón impermeable, chuvasqueiro, mochila ou crema protectora. O material da actividade entregarase a cada participante durante a campaña.