Os pobrenses manteñen unha secular tradición: a ofrenda dos pincheiros

O primeiro que lle chama a atención a un foráneo sobre as festas do Carme dos Pincheiros da Pobra é, precisamente, a palabra pincheiros. Cal é o seu significado? Provén de finais do século XVIII, cando a pescada se apañaba dende unhas lanchas, que no país se denominaban pincheiras debido a que utilizaban o pincho, un arte de pesca derivado do palangre.

É unha festa que, a diferenza das demais celebracións na honra da Virxe do Carme, no canto de celebrarse en xullo, celébrase o terceiro domingo de agosto. Este feito vén dado pola tempada de captura da pescada, que abarcaba dende febreiro ou marzo ata o mes de xullo, xusto cando se suspendía a da sardiña.

Os pincheiros honraban á súa patroa cando regresaban despois da marea, no mes de agosto, dándolle as grazas por evitarlles os perigos do mar e polos beneficios alcanzados.

Outra diferenza notable é o feito de que a procesión, coa imaxe da patroa, celébrase por terra, no canto do habitual, que sería por mar. A imaxe é portada polos confrades, e xa é tradición que vaia custodiada por membros da Brilat (Brigada Lixeira Aerotransportable) e seguida pola comitiva de autoridades. Tamén a acompañan grupos de baile tradicional e os emblemáticos xigantes e cabezudos da localidade.

Os xigantes son seis e miden uns tres metros de alto. Representan a dous reis blancos, dous reis negros, un pincheiro e un Carmeliño.

Jesús Maneiro, vicepresidente da comisión de festas do Carme dos Pincheiros, explica que, antigamente, os reis negros identificábanse cos criados dos monarcas brancos pero que, co pasar dos anos, a tradición entronounos tamén por non estar ben vista esa simboloxía.

O xigante Pincheiro leva na man o pincho co que capturaba as pescadas. E a sexta figura é recente. Regaloulla hai catro anos un artista á parroquia e simboliza a un home que representa ós fieis desta festa.

No tocante ós cabezudos, actualmente hai un total de trinta e catro figuras, a maioría delas de personaxes de contos infantís, como Blancanieves e os sete ananiños ou Astérix, pero hai tamén dous cabalos e a figura dun policía que desfruta nos desfiles destes festexos pobrenses poñendo multas ós transeúntes que se vai atopando ó seu paso.

O momento álxido do Carme dos Pincheiros prodúcese cando, fronte ás augas da ría de Arousa, se realiza a ofrenda á xente do mar e os confrades balancean a imaxe da Virxe, que parece bailar ao son dos acordes da banda militar.