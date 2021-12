Os primeiros e mellores percebes do Roncudo pagáronse a 220 euros o quilo

Ponteceso. Os primeiros percebes colleitados este Nadal nas pedras do Roncudo (Corme) acadaron os 220 euros o quilo na lonxa da Coruña. Pola súa banda, os mellores crustáceos recollidos nos últimos días nos bancos da Barca (Muxía) estanse a cotizar entre 160 e 170 euros.

O patrón maior de Corme, Roberto Vidal, asegura que son unhas cotizacións semellantes a anos anteriores, “aínda que non pensaba que se acadasen xa no primeiro día”. Non obstante, tanto el como o presidente da agrupación de percebeiros de Muxía, Víctor Haz, están satisfeitos pola boa acollida do produto e coinciden en resaltar que “son percebes de moi boa calidade”.

Agardan agora que o tempo lles permita faenar no que queda de semana “pois onte (polo martes) xa había máis mar e non poidemos acceder as pedras máis alonxadas”, sinalou Víctor Haz, quen concorda tamén con Roberto Vidal en que “esta campaña é a que nos axuda a salvar o inverno, que é moi longo”. J. M.