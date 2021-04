Os técnicos deportivos, de noraboa: haberá cartos para contratacións

A Deputación da Coruña investirá este ano un total de 905.000 euros na contratación de técnicos deportivos en sesenta e nove concellos da provincia. A relación de beneficiarios foi publicada xa no Boletín Oficial da Provincia (BOP), e os municipios do ámbito da Área Metropolitana de Compostela recibirán 517.500 €, o que supón un 57 % do total. As axudas oscilan entre 7.500 euros, a mínima, e 15.000 a máxima.

No ámbito de Área de Compostela os concellos que recibirán maiores axudas son Ames, Dodro, Ordes, Padrón, Rois, Teo, Touro, Trazo, Vedra e O Pino, aos que se lle concedeu subvención por 15.000 euros a cada un deles. Pola súa banda, Boqueixón, Frades, Melide, Oroso e Val do Dubra recibirán 10.000 €, e A Baña 7.500. Dentro da comarca de Santiago tamén resultaron beneficiarios os municipios de Boimorto, Mesía, Santiso, Toques e Tordoia, aos que se lles adxudicaron axudas por importe de 15.000 euros.

Pola súa banda, en Bergantiños e Costa da Morte repartiranse 170.000 euros en total, e recibirán a maior contía Camariñas, Carballo, Cee, Corcubión, Laxe, Malpica, Ponteceso e Vimianzo, mentres que os municipios de Coristanco, Dumbría, Fisterra, Muxía e Zas contarán con subvencións de 10.000 euros.

Na comarca do Barbanza o importe total ascende a 140.000 euros, dos cales A Pobra, Boiro, Carnota, Lousame, Mazaricos, Muros, Rianxo e Ribeira recibirán 15.000 € cada un, e aos municipios de Outes e Porto do Son corresponderanlle dotacións de 10.000 euros.

A deputada responsable da área de Deportes, Cristina Capelán, destacou que estas axudas “ademáis de contribuír á xeración de emprego na provincia, permitindo a contratación de 69 persoas durante un período dun ano, facilitan tamén que os municipios coruñeses poidan desenvolver programacións deportivas de carácter estable e fomentar o deporte e a actividade física entre a poboación, especialmente nenos e maiores”, explicaba.

A Deputación financia ata o oitenta por cento dos custes salariais (soldo e Seguridade Social) do persoal técnico deportivo contratado durante un ano, cunha achega máxima de 15.000 euros para aqueles municipios que optan pola contratación dun graduado universitario en Ciencias da Actividade Física e o Deporte que traballe a xornada completa.

Os municipios poden contratar tamén técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas e facelo a xornada completa ou media xornada, aboando sempre o 20 % restante do salario.

Actualmente, todos os concellos ofertan aos seus veciños e veciñas unha ampla oferta de actividades deportivas dirixidas a persoas de todas as idades, e cada vez é tamén maior a participación da veciñanza nas diferentes escolas que fomentan o exercicio físico non só como un complemento de ocio, senón coa fin de promover hábitos saudables.

A pandemia obrigou a suspender no último curso moitas das actividades que se viñan desenvolvendo habitualmente, pero despois do verán está previsto que se poidan retomar as escolas deportivas.

Por iso, concellos como o de Cee están a preparar xa as bases para a contratación de persoal técnico que se encargue de impartir as diferentes modalidades deportivas que vén ofertando a administración local. A este respecto, a alcaldesa, Margarita Lamela, sinalou que “o ano pasado, debido á crise sanitaria, tivemos que suspender a licitación que xa tiñamos en marcha”.

RESTO DE PROVINCIA. Polo que respecta ao resto da provincia coruñesa, na comarca da Coruña e As Mariñas repartiranse 162.500 euros entre os concellos de Aranga, Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sobrado (15.000 € cada un); Abegondo, Irixoa, Oza-Cesuras, Sada e Vilasantar (10.000 €) e Betanzos (7.500 euros).

Á comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal corresponderanlle 150.000 euros en total, que a Deputación da Coruña distribuirá entre os municipios de As Pontes, Ares, Cariño, Fene, Mugardos, Pontedeume e Vilarmaior (15.000 €); Mañón, Moeche, Monfero e Valdoviño (10.000 €) e Cedeira (5.000 €).