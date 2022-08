Otero Espinar agradece la medalla del municipio que hace casi 30 años la acogió

Ames celebró el Día de Galicia homenajeando a la prestigiosa matemática María Victoria Otero Espinar, vecina desde hace casi tres décadas del municipio. Así, recibía la medalla del Ayuntamiento bien acompañada por la Corporación municipal, allegados y vecinos en el monumental Pazo da Peregrina. El acto contó con discursos de las autoridades locales y la actuación del grupo As Lens, formado por el piano de Juanma Varela y el violín y la gaita de Fernando Docampo.

El acto comenzó con las intervenciones de los munícipes que conforman la Corporación, tomando la palabra los portavoces para manifestar tanto su amor a la tierra de los mil ríos y su lengua como su aprecio a la figura de esta matemática.

Precisamente, María Victoria Otero Espinar aseguró sentir “unha gran emoción porque este é un recoñecemento que me fan os veciños, pois non hai cousa mellor que que che aprecie a xente que está ao teu redor e, como me dicía un amigo, este recoñecemento vale dobre, que ser profeta na terra é moi difícil”.

Al mismo tiempo, añadía que “este é un premio por facer algo que me gusta; teño o privilexio de traballar en algo que me fai desfrutar moito. Síntome feliz dando clase, desfruto ca investigación e son feliz facendo xestión. As matemáticas están en auxe, pero non sempre foi así. Este cambio débese á divulgación e a que os matemáticos saísemos á rúa”.

Otero terminaba aplaudiendo al municipio en el que reside desde hace 29 años: “Grazas ao concello de Ames, un concello que me acolleu cos brazos abertos; un concello no que botei raíces e que levo no meu corazón; un concello onde naceron e medraron os meus fillos. Vivimos no rural e gústanos Ames para pasear, desfrutar cos amigos, o ambiente que se respira e, sobre todo, a súa veciñanza; Ames é un concello de grandes veciños e veciñas, como Filomena Fraga, Ramón Lorenzo ou Maximino Viaño... Eu síntome pequena entre todos eles, pero intentarei estar á altura”. Además, tuvo un emotivo recuerdo tanto para su familia como amigos y colegas.

El regidor, Blas García, introducía a la homenajeada, apostillando que “este Val da Maía é un territorio acolledor que ten algo de astrofísico, porque veu nacer e medrar a moitas estrelas, sendo a que máis brilla e brillará a nosa Rosalía de Castro. Á Rosalía insigne súmanse as persoas que xa contan co recoñecemento que hoxe outorgamos. María Victoria Otero Espinar é a última estrela que se suma a esta constelación amesá que, pouco a pouco, vai deixando a súa estela”.

Quiso también animar a presumir de terruño: “Orgullo por pertencer a este municipio enclavado no fermoso Val da Maía, concello máis mozo da Comunidade galega e referente e punteiro en moitos eidos da innovación. Orgullo do Ames urbano e innovador e das nosas parroquias do rural, nas que aínda perviven a gandería e a agricultura que tanto caracterizan as nosas raíces galegas. Orgullo dun Ames multicultural, diverso, sempre cos brazos abertos para acoller baixo a súa ala a tantos novos e novas amesás. Un Ames no que colle toda Galicia e calquera outra parte do mundo alén das nosas fronteiras. Esa Galicia que, como dicía Celso Emilio, é un país pequeno, pero chega ata as estrelas”, explicaba en su alocución.

Uno de los momentos más emotivos llegaba cuando el hermano de la matemática, Pedro Antonio Otero Espinar, tomaba la palabra: “Para min, con actos como este trátase de poñer en valor ás persoas que conforman o municipio, o seu labor, a súa contribución á mellora da sociedade e da vida da veciñanza. En definitiva, trátase de engrandecer o concello a través das persoas que viven nel, e iso chámase facer cidadanía, algo que non é fácil”. Además, divulgó las cualidades de María Victoria para lograr el éxito, citando que “a primeira é a súa identidade, froito da educación e do exemplo dos nosos pais ao trasladárenlle a idea de que, con constancia, traballo e confianza, podía chegar a onde quixera. A segunda cualidade é o talento; unha capacidade innata para as matemáticas e para compartir e transmitir o que a converte nunha profesora con maiúsculas. E en terceiro lugar, a decisión, xa que, ao longo da súa vida, sempre soubo elixir as opcións acertadas, rodearse das persoas máis adecuadas e deixarse aconsellar”, concluía.