Outes en fiestas del 22 al 25 de julio

Después de dos años de pandemia, Outes recupera sus fiestas patronales con un cartel que incluye actos religiosos y múltiples actuaciones musicales. Comenzarán esta noche, con una verbena a cargo de la orquesta Foliada en la Praza do Bosque (23.00 horas), y se prolongarán hasta el lunes 25 de julio.

El sábado 23 la jornada arrancará por la mañana con un pasacalles de Xeitura. También habrá misa solemne cantada por la coral de O Peirao do Freixo en la capilla de Serra de Outes a las doce del mediodía. Y una hora más tarde, a las 13.00 horas en la Horta do Muíño, tendrá lugar el encuentro de escuelas de música tradicional.

En esta misma ubicación continuarán los actos a las 22.30 horas con un concierto de Sondeseu. Y, a partir de las 00.00 horas, la orquesta M3 se encargará de caldear el ambiente en la Praza do Bosque.

Para el domingo 24 también programaron diferentes actividades que se sucederán a lo largo del día. En esta ocasión, el grupo Jaitas Blue recorrerá las calles de la villa con su música, impregnando todos los recunchos de un ambiente festivo desde bien temprano. Ya a las 11.00 horas, habrá misa solemne cantada por la coral Pedra Xerpal de Ponte Nafonso en el Parque da Cruz. Al finalizar los oficios, partirá la caravana de vehículos de San Cristóbal, que concluirá en O Freixo.

Desde la administración municipal indicaron que para participar en este desfile de coches es obligatorio inscribirse antes del viernes 22. Las personas interesadas deberán anotarse en la casa de la cultura, o llamando al teléfono 981 850 950 (en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas), o bien enviando un correo electrónico a cultura@outes.gal en el que se indique el nombre, apellidos, DNI, teléfono del conductor o conductora, el tipo de vehículo (coche, moto, camión...) y la matrícula del mismo.

Además, el cartel también contempla para el domingo una sardiñada en la Horta do Muíño. Y, como broche de oro, el concierto de Roi Casal, el plato fuerte del programa de las fiesta patronales de Outes. Tendrá lugar en la Horta do Muíño a las 22.30 horas. A continuación, en la Praza do Bosque, vecinos y visitantes vibrarán al ritmo de la orquesta Triunfo.

Las fiestas llegarán a su fin el lunes 25 de julio. Los festejos este día arrancarán con el pasacalles de la Banda de Música Municipal de Outes y, al mediodía, habrá una misa cantada por la Coral Francisco Añón en la capilla de Serra de Outes.

Por la noche, la banda local ofrecerá un concierto en la Horta do Muíño a las 21.00 horas. En este mismo escenario, a las 22.30 horas, A Misela pondrá el colofón a las fiestas patronales con su música.