Outes mantendrá casi la totalidad de su plantilla docente

La Jefatura Territorial de Educación confirmó este lunes a la ANPA Río Tines que, atendiendo los criterios técnicos y según la normativa vigente, en el curso 2021-2022 el CEIP Plurilingüe de Outes contará con cuatro tutorías y un docente de apoyo para infantil y mantendrá los dos profesores de Educación Física, el departamento de Orientación y la plaza de Audición e Linguaxe. No obstante, perderán un docente de apoyo y queda en el aire la continuidad de las cuidadoras.

Una confirmación que llega a Outes después de que la comunidad educativa se movilizase contra los recortes de plantilla anunciados por la Xunta y tras reunirse los representantes de la ANPA con Indalecio Cabana, jefe territorial de Educación, al que transmitieron la disconformidad tanto de la dirección del colegio como de los progenitores de los estudiantes, los grandes perjudicados.

“Entendendo que as nosas reclamacións foron escoitadas e pendente dunha resposta definitiva sobre o mantemento das coidadoras asignadas no mes de setembro, asumimos a decisión de pausar as accións reivindicativas”, señaló la ANPA Río Tines a través de un comunicado.

Conviene recordar que, según manifestaron, las plazas de cuidadoras del centro “adxudicáronse tras o informe favorable do organismo competente” y que “as circunstancias dos menores atendidos por estas profesionais non variou polo que se fai imprescindible”.

El presidente del colectivo, Javier Miñones, asegura que “entendemos que corenta coidadoras para toda a provincia de A Coruña é un número insuficiente e debemos traballar conxuntamente a sociedade para mellorar a integración dos nenos e nenas nos centros educativos”.

Desde la asociación siempre han abogado por el diálogo para tratar de frenar lo que consideraban un “ataque” a la educación, defendiendo que que “o CEIP Plurilingüe de Outes naceu da fusión en 2017 dos extintos CEIP Emilio de Navasqüés e CEIP Plurilingüe da Serra de Outes. Como argumentación para dita fusión a administración alegou razóns como a mellora da calidade educativa no concello e a de continua atención á diversidade e ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo”, indicaron.