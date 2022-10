Padrón e Rois únense e ofertan 20 espectáculos no seu Outono Cultural

O desexo de ampliar o número de espectáculos e de reforzar a oferta cultural levou a Padrón e Rois a unir esforzos e a deseñar por primeira vez unha programación coordinada para o último trimestre do ano. O resultado é Outono Cultural, un programa que inclúe unha vintena de espectáculos gratuítos e que se iniciará en Rois en outubro para despois levar ao público dos dous concellos a Padrón en novembro e decembro.

O alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, resaltaba que “ao ser dous concellos moi próximos, deste xeito podemos ofrecer máis espectáculos e chegar a un maior número de persoas”. O de Rois, Ramón Tojo, engadía que deste xeito “contamos cun orzamento global maior, aforrando recursos e incrementamos o apoio á cultura”.

A concelleira de Cultura de Rois, Victoria Quiroga, explicou que o auditorio acollerá os cinco espectáculos teatrais que se iniciarán o sábado 8 coa Agrupación teatral Pedroso e a obra Nin o demo entende as mulleres. O 15 toca Go on!, de Malasombra Producións; e terá dobre sesión na seguinte fin de semana con Metamorfosis e o Rei Telesforo busca noiva (e quere noivo), o 21 e o 22, respectivamente. Pecharase o 29 coa A parábola do angazo, de Talía Teatro. En novembro colle o testigo Padrón con propostas para todas as fins de semana, explicou a concelleira, Lorena Couso. A programación comeza o día 3 coa inauguración da mostra de pintura Reencontro coa Galicia medieval e o concerto Medievalium Gallaecia e continúa coa obra Os cravos de prata, da asociación de mulleres rurais A Carballeira de Extramundi o 4. O día 5, DROP, o gañador do Premio Maruxa Villanueva.

Para a segunda semana programouse unha conferencia sobre os castelos medievais galegos o xoves 10; a presentación do documental Galicia peregrina. A ruta portuguesa de Santiago e a actuación musical Fado Fusión a cargo de Erea Castro co seu proxecto Arraial o 11,e a representación De algo hai que morrer, de Malasombra Producións, o 12. O 18 teatro con Un bombón inesperado, de Teatro Martabellas, antes de honrar á patroa da música co festival de corais, o 19, e un concerto da Banda de Música de Padrón o 26.

E xa no mes de decembro, Conexión Pingüin o venres 2, República Sideral o sábado 3, Complexo de Edipo, de Quico Cadaval o día 9, e a representación de Xacovedra, de Andaravía Teatro, o 10.

A maiores do Outono Cuultual, Padrón oferta neste mes de outubro seis propostas orientadas á cativada e ao público familiar. O programa iníciase o día 7 co espectáculo de música e xogos Xogar e aprender en galego mola.