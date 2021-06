Padrón retoma co ‘Chronicón Iriense’ as visitas guiadas

O Concello de Padrón anunciou que vai retomar as visitas teatralizadas da man de Chronicón Iriense, Camiño branco de Rosalía e A Traslatio durante os meses de xullo, agosto, setembro e outubro. “Agora que a situación sociosanitaria permite realizar este tipo de actividades, consideramos que é preciso poñer en valor a tradición xacobea do noso municipio neste Ano Santo”, explicou Lorena Couso, concelleira de Turismo do Concello de Padrón.

Así, no mes de xullo todos os sábados ás 12.00 horas haberá unha saída dende Iria Flavia que rematará no casco histórico de Padrón baixo o título Chronicón Iriense. Neste caso, será o actor Suso Martínez quen encarnará á personaxe do bispo Sisnando Menendiz para percorrer os principais recursos patrimoniais e naturais relacionados coa tradición do Padrón Xacobeo, con especial foco no territorio de Iria Flavia. Indicar que trátase dun actor e guía da visita ten unha ampla experiencia realizando este tipo de visitas teatralizadas, polo que garante unha ruta completa e con grandes doses de teatralidade.

Pola súa banda, ao longo do mes de agosto, todos os mércores e venres tamén as 12.00 horas sairán do Fondo de Vila as persoas participantes acompañadas do recoñecido grupo teatral galego Os Quinquilláns, que representarán a Rosalía de Castro e ao seu amigo e pintor Brocos nun paseo polo casco histórico da vila. A ruta denominase Camiño branco de Rosalía.

Finalmente, nos meses de setembro e outubro, Suso Martínez encarnará a Atanasio, discípulo do Apóstolo, nunha visita na que se percorrerá o Padrón Xacobeo ata rematar en Santiaguiño do Monte. Estes eventos chegarán os venres neste caso en horario de tarde, ás 20.00 horas en setembro e ás 19.00 horas no mes de outubro.

Según explicou a responsable de Cultura, todas as visitas serán gratuítas, pero é preciso inscribirse previamente a través do departamento de Turismo do Concello de Padrón. Así, as persoas interesadas en participar nesta actividade poden enviar un correo electrónico a turismo@padron.gal ou chamar ao teléfono 646 593 319.

Paralelamente a estas visitas, están a desenvolver o programa Vive Padrón, no que os establecementos hostaleiros e comerciales entregan aos visitantes mapas sobre os lugares máis emblemáticos do municipio coruñés. Santiaguiño do Monte, o Convento do Carme, O Pedrón, o Paseo do Espolón, o Xardín Botánico, o Cruceiro do Fondo da Vila, a Igrexa de Santa María A Maior de Iria Flavia ou o Convento de San Antonio de Herbón son algúns dos puntos estratéxicos turísticos que ofertan.