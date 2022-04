Padrón vibrou no día grande da Pascua coa Feira Cabalar

A Feira Cabalar de Pascua, unha das tradicións máis arraigadas das festas de Padrón, xuntou no campo da Barca a exemplares procedentes das catro provincias galegas e a milleiros de afeccionados, que encheron tanto a zona reservada a feira como a praza na que se desenvolveron os concursos morfolóxicos.

Dende a Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga) destacaron a calidade dos exemplares que participaron nas diferentes categorías, en especial os de pura raza española e árabe. E resaltaron o feito de que acudisen criadores das catro provincias galegas, algún deles dende Tomiño. A Feira cabalar de Pascua é unha das citas de referencia na equitación galega, e despois de dous anos de pandemia, “notouse que a xente tiña ganas de recuperar a normalidade”, indicou un membro da organización.

A feira, organizada polo Concello de Padrón coa colaboración de Puraga, Concursos Hípicos no Camiño, Xacobeo 21-22 e Abanca, repartiu 3.600 € en premios e contou cunha exhibición de doma adaptada.

Unhas festas de Pascua que este ano tiveron como pregoeiro ao actor e Premio Goya Luis Zahera, quen louvou o espírito e o bó carácter das xentes de Padrón, así como algúns dos exquisitos manxares, como os pementos de Herbón e a lamprea. Felicitou ao Concello pola recente declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia e pediu o seu recoñecemento internacional. Nunha praza de Macías ateigada de padroneses e visitantes, Zahera tamén lle reclamou á Xunta que declare o Camiño da Pedronía como ruta xacobea oficial, e invitou a todos os peregrinos a que fagan os 18 quilómetros que separan Santiago e Padrón para conseguir a distinción.

Na xornada dominical moita xente volveu á praza de Macías para escoitar o concerto da Banda de Música de Padrón. Dirixidos por Braulio Cao, os corenta músicos interpretaron unha decena de temas para goce do público. E á praza Fondo de Vila chegaron os xigantes e cabezudos, acompañados polo grupo folclórico San Pedro de Carcacía. Pola tarde houbo obradoiros artísticos dirixidos á cativada e un concerto infantil de Peter Punk e Brais das Hortas, como antesala ao prato forte: o concerto das Tanxugueiras, en Fondo de Vila. Outros dos actos do día foi oespectáculo de recortadores, que era a primeira vez que se organiza en Galicia. Participaron nove saltadores, que tiveron que facer diversos quiebros e piruetas diante de catro touros.

A iniciativa resultou un éxito e o público puido gozar coa habilidade dos nove mozos participantes. O alcalde, Antonio Fernández Angueira, e membros do goberno presidiron o espectáculo.

PUNTILLAS. En Camariñas, pola súa banda, pecharon onte unha éxitosa Mostra do Encaixe, que chegou á súa trinta e unha edición e reafirmouse como o gran referente da Costa da Morte na Semana Santa. A xornada de clausura iniciouse cunha acción moi especial: a presentación das equipacións da Escola de Fútbol municipal Juan Cabrejo. Os nenos e nenas das diferentes categorías da escola, acompañados polos seus adestradores, desfilaron na pasarela da Mostra para ensinar ás súas familias e ao resto do público presente na pasarela o ben que locen as novas equipacións.

O concelleiro de Deportes, Fabián Canosa, fixo un agradecemento aos clubes Camariñas, Porteño e Camelle. "Eles foron o que deron o paso decisivo para crear esta unión de pobo”, afirmou. O broche á gran cita encaixeira chegou co acto de entrega de premios aos gañadores do Concurso de Noveis Deseñadores.