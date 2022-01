Parquistas desvinculan la actividad minera de los vertidos que dañan el Ulla

Los parquistas de Carril, que en su día mostraron un fuerte rechazo al proyecto de la mina de Touro, han expresado su respaldo al acuerdo de colaboración con la empresa Cobre San Rafael , firmado el pasado día 11, para el control ambiental del río Ulla. Tras la reunión mantenida entre las partes, el presidente de la OPP Parquistas de Carril, José Luis Villanueva, consideró oportuno ofrecer una rueda de prensa en la que desvinculó la situación del río de la actividad minera y defendió un acuerdo que, a su juicio, será beneficioso para el río.

El presidente de la OPP de Carril compareció ante los medios para explicar las razones por las que había decidido suscribir un convenio con Cobre San Rafael y tras asegurar que había que aprovechar las ocasiones, afirmó que la empresa minera les había ofrecido una buena oportunidad para conocer “dunha vez por todas que é o que vén polo río”. “A firma deste convenio non é un carta branca para que se faga a mina de Touro”, quiso matizar Villanueva, aunque también reconoció que el “no rotundo” que había defendido en su día, hoy ha cambiado. ”A explotación de cobre é algo que non nos incumbe, sempre e cando cumpra coa legalidade e non contamine”, dijo.

A su juicio, rectificar “é de sabios”, y confió en que este cambio de postura no haga saltar por los aires la Plataforma para a defensa da ría de Arousa, la PDRA. Carril seguirá colaborando con la PDRA, “coma sempre fixemos, naquelas cuestións que nos parezan importantes”, añadió,

Villanueva recordó que propuso que fuese la propia plataforma la que firmase el acuerdo con la empresa, “pero non se fixo. Nós temos claro que non imos deixar pasar esta posibilidade e estamos reconducindo os nosos esforzos cara onde vemos algunha oportunidade”, explicó el de los productores de Carril.

Insistió en que la oportunidad pasa por el desarrollo de varias campañas de monitorización del río para intentar saber de dónde provienen los vertidos que ensucian el Ulla. “A mina leva 30 anos pechada. E en trinta anos tivemos de todo: anos de moi boas colleitas e anos de malas. O que nunca houbo foi un ano coma este, con ausencia de actividade total nos Lombos... A mina non é a culpable dos problemas que temos agora. E nestes momentos, non sabemos se un verquido é cousa dunha fábrica ou doutra” Y precisamente esa es la información a la que considera que podrán acceder tras el acuerdo.

“Está claro que se a empresa se presta a financiar todo isto é polo seu propio interese, pero tamén é porque non teñen que ocultar. Nós temos que aproveitar a situación”, reiteró Villanueva,