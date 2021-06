Pasarela canina en Silleda para elegir los ejemplares más bellos

El recinto Feira Internacional de Galicia Abanca se convertirá el próximo mes de julio en una pasarela canina para celebrar de nuevo tres importantes competiciones de belleza organizadas por la Sociedade Canina Galega.

Así, el sábado día 10 de julio se llevará a cabo la 95ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia Abanca, mientras que el domingo día 11, por su parte, se celebrarán la 96ª edición de este mismo concurso y también la 42ª Exposición Internacional Canina, que lleva asimismo el nombre de la feria.

Según explican desde la organización, estas citas son de máximo nivel, ya que las exposiciones representan la categoría más alta dentro de este tipo de concursos. Su objetivo es buscar los ejemplares más semejantes a los estándares de la Federación Cinológica Internacional (FCI) y así reconocer a los mejores ejemplares para la cría.

Para ello, diez jueces procedentes de España y de Portugal valorarán la morfología, los movimientos y el carácter de los perros.

CATEGORÍAS. En cuanto a las categorías de estos concursos, y como ya es habitual, serán las de Muy Cachorros, Cachorros, Joven, Intermedia, Abierta, Veterana, Trabajo y Campeones. Además, todos los participantes pueden competir en Parejas y Grupo de Cría. Se premiará al mejor perro de cada raza en Muy Cachorros, Cachorros, Joven y Adulto, los cuales irán a la final de su grupo. Hay un total de once grupos, de los que saldrán otros tantos ganadores (uno por cada grupo).

Entre estos once ganadores se elegirán los mejores en Muy Cachorros, Cachorros, Joven, Veterano y Razas Españolas. El campeón absoluto será el Best in Show de la categoría de Adultos, a cuyas finales podrán optar también los perros con mejor puntuación, excepto en las de Muy Cachorros y Cachorros.

En las exposiciones nacionales los perros obtendrán puntos para el Campeonato de España, mientras que en la internacional lo harán para el Campeonato Internacional. Además, estas competiciones puntúan para Mejor Perro del Año en Galicia de los Socios de la Sociedade Canina Galega y sirven para seleccionar a los que serán invitados a la Gala TOP32, a la que acuden los 32 canes que obtuvieron más méritos durante todo el año anterior en las exposiciones y concursos que celebra la entidad en Galicia.

Desde la Feira Internacional de Galicia se recuerda que el pasado mes de septiembre el recinto acogió la 93ª y la 94ª Exposición Nacional y la 41ª Exposición Internacional Canina Feira Internacional de Galicia Abanca, las cuales contaron con gran éxito de participación, ya que las tres competiciones reunieron a casi 700 perros de 118 razas procedentes de 13 países, convirtiendo el recinto en un espacio de referencia para el mundo canino.

XUNTANZA. Hay que indicar que en esta ocasión las exposiciones nacionales y la internacional de la Sociedade Canina Galega suman otra interesante cita, según explican desde la mencionada organización.

Así, el sábado 10 de julio se celebrará la IV Xuntanza del Mastín del Pirineo, competición en la que podrán participar ejemplares de toda España y en la cual también se valorarán la morfología, los movimientos y el carácter de los perros.

Los responsables aseguran que en el recinto se mantendrán todas las medidas de seguridad que en el momento de la celebración de los concursos y exposiciones decreten las autoridades sanitarias en materia de distancia de seguridad o dispositivos antiCOVID.

