Paso adiante da muller do rural pola igualdade

O Punto de Intervención para Mulleres con Diversidade Funcional do Rural (PIMD Rural) vén de pechar o período 2020/2021 cun balance positivo e cun notable incremento de usuarias con respecto aos últimos anos. Dende o pasado 1 de outubro, foron atendidas case 50 mulleres, a maioría delas con discapacidade e residentes en concellos rurais con baixa densidade de poboación.

Este servizo, promovido por Íntegro e cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade de Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo, ao abeiro do FSE Galicia 2014-2020, ten como obxectivos fomentar a igualdade de oportunidades e contribuír a diminuír a tripla discriminación á que se ven sometidas moitas das beneficiarias deste programa.

Ao longo do presente exercicio realizáronse numerosas actuacións encamiñadas á orientación e información sobre recursos singularizados, de atención e asesoramento persoal e social, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos para facilitar ás persoas usuarias a súa integración social.

Un dos máis demandados nos últimos meses foi o acompañamento na realización de trámites básicos en oficinas como o Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), administracións públicas ou en entidades bancarias. A orientación laboral e o seguimento na busca de emprego foi, xunto coa realización de actividades para a mellora da empregabilidade, unha das prestacións máis requiridas polas usuarias, que tamén precisaron dos servizos de mediación familiar e intercultural.

Por outra banda, a posta en marcha de novas accións formativas contribuíu notablemente a promover a igualdade de oportunidades e diminuír a discriminación á que habitualmente están sometidas as mulleres con discapacidade ou en situación de especial vulnerabilidade.

“Neste último ano levamos a cabo con gran éxito varios talleres sobre habilidades pre-laborais, habilidades sociais e domésticas, resolución de conflitos, autocoidado, manexo do teléfono móbil e busca activa de emprego en época de pandemia, este último con excelentes resultados, xa que logramos a inserción laboral de varias persoas usuarias en diferentes empresas da contorna”, afirma ao respecto Noelia Barreiro, directora do Centro de Recursos de Íntegro, con sede en Nantón (Cabana de Bergantiños).

Logo dun ano de sesións online, puideron retomar as clases presenciais, con grupos reducidos para garantir as medidas hixiénico-sanitarias e prestar unha atención persoalizada e á medida das necesidades de cada participante.

O Punto de Intervención para Mulleres con Diversidade Funcional do Rural segue a traballar, e dende o mesmo convidan a quenes poidan estar interesadas nos seus servizos ou precisen apoio ou asesoramento a que se poñan en contacto con Íntegro chamando ao 981 734 985 ou enviando un correo electrónico ao enderezo info@integro.es. Poden facelo todas as mulleres, con ou sen discapacidade, que residen no rural de Costa da Morte.

Íntegro vén de poñer en marcha tamén o proxecto Diversiplás, encamiñado á recuperación e valorización de residuos plásticos derivados da pesca e o marisqueo, implicando aos axentes sociais da Costa da Morte coa fin de promover e fomentar o crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade.