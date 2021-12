Peixes e mariscos cotizan á alza nas lonxas na antesala do Nadal

Aínda que o tempo non acompañou nestas primeiras semanas do mes de decembro, as cotizacións do peixe e do marisco nas lonxas do litoral de Área de Compostela (entre Caión e Rianxo) xa amosan unha tendencia á alza polo efecto do Nadal. Os profesionais do mar agardan que os prezos experimenten un maior repunte antes da Noiteboa.

O patrón maior de Malpica, Pedro Pérez, sinalou que “aínda que non son unhas subas tan esaxeradas como outros anos, estamos rexistrando uns prezos bastante bos”. Así, a pesares dos temporais das últimas semanas os percebes (sen ser aínda os de mellor calidade) xa se pagaron a máis de 50 euros o quilo na rula malpicana, e peixes como o rodaballo estanse a pagar a entre 36 e 37 €/Kg, o linguado por encima de 20 e o abadexo entre 10 e 12 euros.

Pola súa banda, as centolas de máis calidade estanse a subastar a entre 15 e 20 euros por quilo nas lonxas desta franxa atlántica.

No que vai de campaña, desde o levantamento da veda o pasado mes de novembro, foron poxados máis de 100.000 quilos de centola nas rulas da zona, os cales xeraron uns ingresos de preto de 800.000 euros, segundo datos de Pesca de Galicia.

Unhas cotizacións que, se se mantén a tendencia de anos anteriores, seguirán aumentando conforme se vaia achegando o Nadal.

Os maiores aumentos espéranse en especies como o percebe, xa que os mellores exemplares aínda chegarán ós mercados a partir da vindeira semana cando os mariscadores baixen ás pedras de bancos tan valorados como os do Roncudo (Corme) ou os da Barca (Muxía). Hai que lembrar que estes prezados crustáceos chegaron a pagarse algúns anos por encima dos 200 € por quilo, e case sempre a máis de 150.

A maiores dos bos prezos que están a acadar os peixes e os mariscos, en xeral, unha das boas novas para a frota de baixura está a ser o polbo, xa que está habendo cantidade e, ademais, segue a manter unha cotización alta. Así, esta semana na lonxa de Malpica “os máis grandes pagáronse a 12 euros o quilo, os medianos sobre 11 €/kg e os pequenos a entre 8,20 e 9,50 €/kg”, afirmou o patrón maior da confraría local.

Os datos estatísticos de Pesca de Galicia reflexan que no que vai de ano, respecto ó mesmo período de 2020, as capturas de polbo aumentaron case que un 40 % na franxa litoral comprendida entre Caión e Rianxo. Así, neste 2021 pasaron polas rulas desta área 800.000 kilos, que xeraron uns ingresos de máis de 7,1 millóns de euros. Cifras que contrastan cos 489.000 kilos e os 3,8 millóns de euros facturados no pasado exercicio no mesmo tempo.

A lonxa de Ribeira é a que máis volume de peixe e marisco mobiliza neste litoral, e no que vai de ano poxou máis de 268.000 kilos de polbo, os cales supuxeron unha facturación de máis de 2,4 millóns de euros.

Séguenlle Muros e Corcubión con máis de 940.000 € de ingresos por esta especie en cadansúa rula. En Malpica subastaron máis de 80.300 quilos por valor de máis de 721.000 euros, namentres que en Fisterra mobilizaron case 68.000 quilos e ingresaron algo máis de 600.000 euros. En Lira (Carnota) a facturación superou o medio millón de euros, e en Camariñas rondan os 500.000 euros co polbo este ano.