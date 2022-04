Pepe Blanco y Luz Casal van a ser comendadores del Cocido

La Encomenda do Cocido de Lalín, que se celebra el domingo, 24 de abril, ya cuenta con todos los nominados a recibir la capa de Florentino y defender y fomentar el cocido lalinense allá por donde vayan. El alcalde, José Crespo, anunció que el listado se completa con la cantante Luz Casal, la empresaria Carmen Lence y el exministro José Blanco. Tres personalidades que se unen al hostelero Melquíades Álvarez, la periodista Esther Vázquez y el empresario Roberto Tojeiro Rodríguez.

Sobre la elección del político lucense, Crespo destacó el apoyo que prestó a Lalín en su etapa como ministro “outorgando a maior axuda dese ano do 1 % Cultural das obras do AVE a Galicia á restauración do Pazo de Liñares”, explicó. “O ministro Blanco merece que se lle recoñeza o que fixo por Lalín na súa etapa en Madrid”, reiteró.

El alcalde también destacó el reconocimiento para la cantante de Boimorto, Luz Casal, “que segue a ser un referente musical en todo o país” y señaló que fue elegida “pola vinculación cada ano máis ampla que ten a Feira do Cocido co mundo cultural e musical ”. Por último, sobre la empresaria lucense Carmen Lence, CEO del grupo Leche Río S.A., presidenta de Lence Torres S.L. y una de las mujeres empresarias más destacadas de Galicia, la destacó como referente en la industria del envasado, transformación y comercialización del sector lácteo, con gran importancia en Lalín.

Indicar que la Encomenda do Cocido será presentada el día 24 por Xacobo Pérez. Conocido por su trabajo en la TVG al frente de programas gastronómicos, conducirá un acto que comenzará a las 11.00 horas y que incluye el pregón de la 54 edición de la Feira do Cocido, que será leído por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.