Pepe Domingo Castaño ya es Fillo Predilecto de Dodro

La Corporación de Dodro aprobó este jueves por unanimidad de los gupos (PSOE, PP, BNG y UV) el nombramiento del presentador y locutor de radio Pepe Domingo Castaño como Fillo Predilecto de Dodro. Una distinción que se oficializará a finales de agosto cuando se celebre la Festa dos Aflixidos en Lestrove, su localidad natal.

También de forma unánime todos los grupos destacaron que el presentador gallego es merecedor de este título honorífico “pola súa implicación coa comarca do Sar e a súa vinculación coa terra que o viu nacer”.

Y es que Pepe Domingo Castaño, que se crió y pasó gran parte de su juventud en Padrón, antes de partir para Madrid, y es Fillo Predilecto de la villa rosaliana desde el año 1986, nació en la localidad dodrense de Lestrove un 8 de octubre de 1942.

El otorgamiento de este título fue propuesto por el actual equipo tripartito de gobierno, que encabeza el socialista Xavier Castro. En declaraciones a este diario, el regidor explicó que la propuesta se ha llevado a pleno tras hablar con el propio Pepe Domingo Castaño y su famila. “Tamén foron eles quenes elixiron que o acto institucional coincidise coa Festa dos Aflixidos, que se vai celebra o último domingo de agosto e dura ata o martes. Será o luns cando teña lugar o acto”, precisó el regidor.

En el pleno, la propuesta fue defendida por el responsable de Cultura, teniente de alcalde y concejal del BNG Xoán Bautista Mariño Abuín, quien recordó que Dodro cuenta con un reglamento de honores gracias al nuevo gobierno, ya que es de 2021. Mariño recordó la trayectoria de Castaño en medios de comunicación como las cadenas Ser o Cope y los múltiples premios que ha recibido el comunicador a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellos, la Medalla Castelao que la Xunta concede a los gallegos más distinguidos.

Pero sobre todo, el edil quiso resaltar entre los méritos del nuevo Fillo Honorífico “o seu traballo por dar visibilidade a Galicia e á comarca do Sar e a súa cercanía cos veciños e veciñas da comarca... E tamén, por que non, a visibilidade que dá á emigración dentro do Estado español” precisó al respecto Abuín.

El concejal también se refirió a libro recientemente publicado por Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Mis recuerdos de radio y vida, en el que “o fillo de Antón e de Rosa refírese en varias ocasións ao seu lugar de orixe, Lestrove, algo que foi obviado e que hai que reivindicar”, señaló.

A lo largo de sus más de 560 páginas, la obra autobiográfica de Pepe Domingo Castaño repasa la vida personal y profesional de una de las figuras claves para entender la historia de la radio en España en los últimos 50 años. Un libro con prólogo de Julio Iglesias que recoge muchas anécdotas personales.