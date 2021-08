Pepe Domingo no falla a su cita veraniega con el mágico Finis Terrae

Después su participación activa en el Santiaguiño do Monte, romería que reivindica y lleva en lo más profundo del corazón, Pepe Domingo Castaño continúa disfrutando de unas vacaciones en su querida Galicia. Ya le queda poco para regresar a los estudios de la Cadena Cope, desde donde volverá a resonar el Hola, Holaaa... en unos días, pero antes de poner rumbo hacia la capital del Reino no quiso fallar a su cita con un enclave mágico que, al igual que Padrón y Mera, consigue enamorarle.

Por eso ayer puso rumbo a Fisterra, el extremo oeste de Galicia que los romanos, en su conquista de la Península, identificaron como el fin del mundo conocido. Rodeado de sus hermanos Gonzalo y Gabriel; su ahijado y fiel escudero José Domingo, su cuñado Ángel; y amigos de siempre como José Manuel Rial, alma máter de Pulpería Rial; José Antonio Faiado o José Vázquez, entre otros, el reconocido comunicador de Tiempo de Juego fue recibido con todos los honores por su gran colega Pepe Formoso, periodista y capitán general del Hotel Bela Fisterra y del albergue Bela Muxía.

Además de empresario, Formoso es un gran divulgador de su tierra y también del Camino de Santiago y sus valores. Lo cierto es que el Hotel Bela Fisterra es un lugar único; un espacio realizado a partir de los textos más bellos jamás escritos sobre el mar. Es un establecimiento de diseño que se basa en la literatura universal de los océanos para construir toda su identidad. Además de naturaleza y confort, el huésped está rodeado de arte y libros. Y es que cada uno de sus espacios hace referencia a autores y obras que en algún momento de su carrera hicieron su particular homenaje al mar. Cada habitación está dedicada a un libro y escritor concretos, convirtiendo así cada una de las estancias en espacios genuinos y únicos.

“Conocí a fondo Fisterra en una gala del deporte da Costa da Morte organizada por mi querido amigo Pepe Formoso”, explica Pepe Domingo en conversación con EL CORREO, antes de confesar que “me impresionó tanto el faro y la comida de Tira do Cordel que prometí ir cada año con mis hermanos y mis amigos a llenar mi alma de Galicia visitando ese lugar único”.

La visita de ayer comenzó, como no podía ser de otra manera, en Padrón, de donde partió parte de la comitiva, a la que se sumó otro buen equipo, encabezado por el propio Castaño, en tierras herculinas. La recepción oficial en el Bela Fisterra, con degustación de productos autóctonos incluida, dio paso a un pequeño tour por el entorno del faro, donde Pepe Domingo y sus amigos pudieron abrazar el Finis Terrae al igual que lo hacen cada años miles de peregrinos llegados desde todos los rincones del mundo, después de venerar al Apóstol en su Catedral compostelana. Pese a la adversa climatología, el grupo pudo contemplar la inmensidad del océano, respirar el aire puro atlántico y recordar las miles de vidas que se llevó por delante la bravura de la Costa da Morte, en un homenaje improvisado a todas las gentes del mar.

Por otro lado, no hace falta decir que el componente gastronómico tuvo un peso importante en la expedición. La leyenda de Tiempo de Juego no lo dudó dos veces, y optó como siempre por Tira do Cordel, donde le estaba esperando una lubina salvaje de las que quitan el sentido. Entre caldos de uva y gintonics, tampoco pudo faltar un magistral recital musical en el que Pepe Domingo, acompañado a la guitarra por el maestro Faiado, deleitó al público con sus grandes éxitos. Todos se lo pasaron pipa y están deseando repetir. Fisterra les espera con los brazos abiertos.