... “Permitiría subir los carritos a los autobuses”

Residente en O Milladoiro, soltera y con un hijo, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Una de las cosas que haría son zonas verdes, sobre todo para los niños, puesto que no tienes por dónde caminar. Hay demasiado cemento y pocos parques. Después, algo que me parece muy importante y que aquí no tenemos, es la posibilidad de subir los carritos de bebé a los autobuses. Sobre todo cuando son muy pequeños, es complicadísimo plegar el carro, coger al bebé en brazos y subirte al autobús. Tienes que hacer magia sólo para llegar a Santiago. Yo me he visto afectada por ello y he tenido que quedarme aquí sin poder viajar por este motivo.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Los bares, la tranquilidad y la frecuencia de buses para acercarse al centro. Además, aquí hay muchos negocios, así que estamos bien surtidos de todo.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que comenté antes de que las madres tengan dificultades a la hora de usar el transporte público para desplazarse con el niño hasta el centro. Es algo que me ha perjudicado personalmente. También, con respecto a las actividades culturales, yo lo cierto es que tiendo a irme a Bertamiráns para disfrutar de propuestas de ocio, porque creo que tienen más allí.