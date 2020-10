Peter Punk e Cirkompacto actuarán no Festival de novo circo de Lousame

LOUSAME. O Concello de Lousame organiza este domingo 4 de outubro o Festival de novo circo, unha iniciativa que reúne dous espectáculos de clown: Peter Punk e o neno imperdible e Hell Brothers, da man dos grupos Peter Punk e Cirkompacto, respectivamente. Ambas actuacións terán lugar no polideportivo municipal ás 18.30 e 19.30 horas. A concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo, explicou que “se trata dunha oportunidade para desfrutar toda a familia de dous importantes grupos do novo circo, xa non baseado en animais pero que mantén o seu humor e as actuacións de clown, acrobacias e malabares”. A entrada é totalmente de balde, se ben o aforo é limitado, debido á aplicación dos protocolos contra a Covid-19, polo que é preciso reservar entrada chamando ao teléfono 981 825 780. m. T.