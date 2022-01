Reclaman a Ramón Vigo que reintegre la subvención de las fiestas patronales

La Corporación de Cee, en un insólito pleno, en el que solo participaron los concejales del gobierno (PSOE, 4) y de Ciudadanos (1), acordó declarar la “lesividad para el interés público” de dos resoluciones de alcaldía del año 2018, cuando Ramón Vigo, actual portavoz de IxCee, era alcalde, por las cuales autorizó el pago de una subvención de 57.484,5 € a la Asociación Cultural Pro Xunqueira (organizadora de las fiestas patronales) para compensar las pérdidas acumuladas en los años 2015 y 2016.

Unas resoluciones que se ejecutaron después de que el pleno aprobase la referida subvención nominativa, y sobre las que pesaban reparos de la Intervención municipal.

Semanas atrás, el Concello recibió un requerimiento de Intervención de la Diputación de A Coruña (órgano en el que la Administración local delegó hace un año la fiscalización de las subvenciones) para que se declarase la lesividad de dichos pagos. Esto supone que el Concello interpondrá ahora un recurso contencioso-administrativo para que la Justicia decida si procede, o no, reclamar al exregidor, Ramón Vigo, la devolución de la referida cuantía a las arcas locales.

Además, la Interventora municipal deberá dar traslado al Tribunal de Cuentas para que dictamine si se ha producido una irregularidad en el abono de la subvención.

Ramón Vigo justifica la ausencia de los ediles de su grupo en el pleno porque “consideramos que era un ataque personal”, al tiempo que recuerda que “dicho pago se realizó para dar cumplimiento a un acuerdo plenario, que además nos parecía justo porque el Concello, aunque no tiene obligación, siempre salió en apoyo de la comisión de fiestas”. Además, señala que ya en su día, a raíz de una denuncia interpuesta por Víctor Somoza, excandidato a la alcaldía, el Juzgado de Corcubión decidió archivar la causa. Por ello, considera que esto es fruto de una “mente perversa, que representa el mal” -en alusión a la alcaldesa-.

También el portavoz del BNG, Serxio Domínguez, culpa a la regidora de llevar a cabo “unha persecución política aos rivais da oposición; xa o fixo denunciando unha obra da familia do meu compañeiro, e agora empréndea contra Vigo cunha cuestión que xa foi máis que debatida no 2018”. Además, señaló que este era “un pleno trampa, pois non podíamos votar en contra, xa que corríamos o risco de ter interposta o luns unha demanda no Xulgado ”.

Por su parte, la alcaldesa, Margarita Lamela, rechaza todas las críticas y reitera que “este es un proceso que parte de la Intervención de la Diputación en el que yo no tuve nada que ver”. Señala además que “cualquiera que estuviese al frente de la alcaldía, ante este requerimiento tendría que hacer lo que se ha hecho, pues no queda otro remedio que llevarlo a pleno”.

Quiere dejar claro que “la alcaldesa no está detrás de nada” y echa en cara a Vigo que quiera “imputarme a mí unos hechos que cometió él”. Respecto a la resolución acordada en el pleno, indicó que “si no están de acuerdo con ella, la oposición, que es mayoría, lo tenía muy fácil, solo tenían que participar en la sesión y votar en contra de la propuesta de alcaldía”.