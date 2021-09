Piden elevar el puente de Trazo a Oroso para evitar 6 km de rodeo

La alcaldesa de Trazo, Fina Suárez, junto con el portavoz del Partido Popular en Oroso, Álex Doval, acaban de remitir por registro un escrito firmado por ambos al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en el que los máximos responsables del PP en esos municipios solicitan una modificación en el proyecto de Vía Verde, que se está ejecutando actualmente, con la mira puesta en dotar de mayor altura al túnel que existe entre las localidades de Trasmonte (Oroso) y Castelo (Trazo).

Segun explican en su solicitud, este túnel –sobre el que discurrirá la futura Vía Verde– es de escasa altura, algo que imposibilita el paso de tractores y vehículos de cierto tamaño, que actualmente deben de recular y dar un rodeo por la Estación de Oroso, que está emplazada a unos 6 kilómetros de distancia.

“Se ben é certo que o túnel pertence ao Concello de Oroso integramente, hai moitos gandeiros de Castelo que traballan fincas en Trasmonte e Deixebre, polo que dotar de máis altura este túnel aforraríalles ter que ir da a volta pola Estación de Oroso”explicaba Fina Suárez. Por su parte, el orosano Álex Doval se centraba en que “creemos que é unha modificación mínima no que é o total do proxecto de Vía Verde e que melloraría a vida de moitos veciños de ambos lados do río Tambre”.

Tanto el portavoz popular como la regidora tracense expresaron su pleno apoyo al proyecto de Vía Verde, especificando que lo único que buscan con esta reivindicación es “afinar” la infraestructura para que sexa “atractiva dende o punto de vista recreativo”, pero también “útil dende o punto de vista laboral e funcional”, destacaban.

Ambos responsables del PP se mostraron convencidos de que el presidente de la Diputación atenderá su solicitud. En cuanto a la marcha de los trabajos de esta vía peatonal y ciclista entre Santiago y Cerceda, y a la espera de Santiago, desde la Administración coruñesa confirmaban en febrero de este año su intención de terminar antes de 2022 los trabajos, tras adjudicar las obras de los tramos de Oroso, Ordes y Cerceda-Tordoia por un total de 1.462.903 euros, inversión cofinanciada por la propia institución y los fondos europeos FEDER.

El presupuesto estimado para el tramo de Oroso es de 572.420 euros; el de Ordes, 396.811 euros y entre Cerceda y Tordoia se prevén destinar 523.671. Las empresas adjudicatarias de cada actuación contaban en esas fechas con con un plazo máximo de 10 meses para llevar a cabo las tareas. Para el titular provincial, este itinerario sobre las antiguas vías férreas en desuso “é un proxecto ambicioso é tecnicamente complexo, que comezou a xestarse hai máis dunha década”, pero que aunando esfuerzos junto a los cinco ayuntamientos involucrados, quiere hacer realidad este mandato.