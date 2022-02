Piden unha asemblea para avaliar o futuro de Servia

O BNG vén de anunciar o envío dunha carta ao presidente da Mancomunidade Serra do Barbanza e alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, na que lle piden que convoque unha asemblea xeral, “coa finalidade de chegar a un acordo, para a petición formal á Deputación da Coruña da súa colaboración na elaboración dunha auditoría e da redacción duns novos pregos de condicións”.

Indican os nacionalistas que estes serán os pasos previos “para poder mellorar o servizo e avaliar a viabilidade da planta de Servia”, en Lousame, máis aló da finalización do contrato en 2023 coa actual xestora, FCC.

O comité de empresa reuniuse recentemente co presidente provincial, Valentín González Formoso, quen lles transmitiu que a Deputación está disposta a prestar axuda, pero precisa que se solicite formalmente.

Por outra banda, o BNG organiza este sábado, ás 17.00 horas no edificio administrativo do Espírito Santo, en Noia, unha xornada informativa sobre o futuro e importancia da reciclaxe na que porá tamén o acento sobre as diferenzas entre o modelo da planta de Lousame e o modelo que propón Sogama.

No acto intervirán Manuel Soto, catedrático de Enxeñaría química na Universidade da Coruña e membro de Adega; César Mosquera, vicepresidente da Deputación de Pontevedra e impulsor do Proxecto Revitaliza como modelo de compostaxe caseira e comunitaria; e María Lago, edila do BNG en Muros.

Segundo avanzaron, a xornada finalizará cun debate aberto sobre a reciclaxe.