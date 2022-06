Pili Pampín, Rock & Ríos Band e Broken Peach nas festas da Xunqueira de Cee

Gaiteiros, bandas, charangas, orquestras e os concertos de Pili Pampín, Broken Peach e Rock & Ríos Band porán as notas musicais ás festas da Virxe da Xunqueira de Cee, que se celebrarán do 13 ao 16 de agosto e recuperarán, despois de dous anos de pandemia, o seu formato tradicional. Volverán os cabezudos, as atraccións, os postos de rúa e tamén os fogos de artificio, que iluminarán a vila ceense no día grande da súa patroa.

Así o confirmou a alcaldesa, Margarita Lamela, no acto de presentación da gran cita festiva, no que estivo acompañada pola concelleira de Servizos Sociais, Ema Trillo; o concelleiro de Cultura, Juan Manuel Buiturón; o técnico de Cultura, Víctor Castiñeira; e o promotor de espectáculos Francisco Gómez Gandy. Aínda que se manterá o formato festivo tradicional, este ano haberá algúns cambios importantes, xa que o Concello asumirá a organización das festas, o libro promocional terá formato virtual e o petitorio non se realizará porta a porta, senón que a colaboración veciñal deberá canalizarse a través do seguinte número de conta bancaria: ES78-2080-0022-0731-1000-0069.

As celebracións comezarán o día 13 de agosto co pregón a cargo do historiador e técnico de Cultura local Víctor Castiñeira na Praza da Constitución ás 21.15 horas. “Este ano queriamos ter un xesto especial coa patroa neste Ano Santo Xubilar e ninguén mellor que Víctor”, afirmou a alcaldesa. Un reto que o elixido agradece e asume “con responsabilidade, pois tres anos despois volveremos xuntarnos todos na alameda”. Será, engadiu, “un momento que vai estar comigo mentras viva e espero estar á altura”. Ata entón, seguirá indagando na historia de Cee, que recompilará nun libro que verá a luz antes de fin de ano.

As súas verbas serán a antesala da primeira velada musical, que será amenizada pola artista galega Pili Pampín e a Disco Móbil CDC. O domingo 14 será o día dos nenos, cos cabezudos e o musical A Granxa. As orquestras La Ola Adn, que xa estará na sesión vermú, e Broken Peach actuarán pola noite. Este último grupo conta con 200.000 seguidores en Youtube e algún dos seus vídeos supera os 30 millóns de visitas. “Versións en inglés e unha coidada posta en escea garanten un espectáculo que gusta a todo tipo de públicos”, afirmou Francisco Gómez Gandy.

No día grande da Xunqueira, o 15 de agosto, ademais dos pasarrúas con O Rumbo e os concertos da Banda de Música de Cee, terán lugar nos xardíns do paseo marítimo os tradicionais fogos como culminación a unha verbena amenizada polas orquestras Metrópolis e La Banda de Ayer.

As festas rematarán o día 16 coas actuacións da Banda de Gaitas de San Xoán de Paramos (Tui), que este ano participou no desfile de San Patricio en New York; unha das grandes orquestras da verbena galega, Compostela; e Rock & Ríos, a banda tributo oficial do gran artista granadino Miguel Ríos. Os seus grandes éxitos soarán en Cee nun coidado espectáculo musical que emocionará ó público. A banda está avalada pola gran icona do rock, “o que é un seguro de éxito”, indicou o promotor de espectáculos.

REENCONTRO. O concelleiro de Cultura, Juanma Buituron, aproveitou o acto para desexar a toda a veciñanza, e tamén aos vistantes, que desfruten das festas patronais, “unhas celebracións familiares que este ano prometen ser as do reencontro e a volta á normalidade”.