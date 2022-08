Piñeiro: “Houbo un gran esforzo global cas festas”

O alcalde da Pobra, Lois Piñeiro, amósase orgulloso da implicación de toda a cidadanía na organización das festas do Carme dos Pincheiros, e avanza cales son os principais retos e proxectos do seu goberno.

Como valora o programa da festa do Carme dos Pincheiros deste ano?

O gran traballo que fixo a comisión de festas unido ao esforzo que fixo a cidadanía da Pobra xunto coas empresas, hostalería e comercio, permitiu acadar unha programación ao nivel doutros anos, nunhas circunstancias económicas moi desfavorables. Pero quero destacar o enorme número de bandas e agrupacións de diferentes estilos musicais que percorrerán as nosas rúas. Só pensar en que os xigantes e cabezudos volverán saír e facer as delicias dos nenos e nenas, e tamén dos maiores, causa unha gran ledicia.

Cales son os retos da Pobra?

O principal é conseguir executar todos os proxectos que temos aprobados e con dotación económica; temos que superar a lentitude burocrática á que obriga a lexislación actual. Isto significaría facer realidade o módulo cuberto de atletismo, o parque infantil cuberto da rúa Venecia, un novo centro social para o Camiño Ancho e Santa Cruz, a chegada do saneamento a moitas parroquias de San Isidro, a pavimentación de numerosas pistas que o precisan de maneira urxente e moitas outras actuacións necesarias para mellorar o benestar da cidadanía.

Que destacaría dos logros do seu goberno no que vai de lexislatura?

O principal logro foi facer fronte á pandemia da mellor maneira posible, axudando en todo o que estivo nas nosas mans. Fóra diso destacaría o acordo para a formación do goberno tripartito, que permitiu avanzar en cuestións fundamentais, como o novo local para servizos sociais e, en consecuencia, a totalidade do edificio do CAD dispoñible para cumprir a súa función. Conformouse un equipo que precisa máis tempo para dar todo o que pode dar.

En que punto está o estudo para ampliar o polígono industrial?

Pretendemos deixar ao remate deste mandato o proxecto definido, pero será fundamental antes contar co apoio veciñal. Non queremos repetir erros do pasado.

Vai haber novo centro médico?

Algún día si. Polo de agora temos un no que levamos investido un orzamento importante para melloralo, destacando o cambio de cuberta e da maioría das xanelas.