‘Pisarán’ 35 comunidades de montes os 251 participantes na Andaina dos Cen

O Club International Trekkers Barbanza-Sar, que preside Francisco Alcalde, xa ten todo listo para a sétima Andaina dos Cen do Barbanza, unha proba non competitiva que se pode realizar correndo ou andando e que terá lugar os vindeiros días 25 e 26 con saída e meta no pavillón Pilar Barreiro de Lousame. Pechado xa o prazo de inscrición, serán 251 os participantes, procedentes de sete comunidades de España e tamén doutros países, como Suíza, Chile ou Albania.

Trátase dunha andaina de cen quilómetros que os participantes deben intentar completar en 24 horas. O trazado atravesa sete concellos (Lousame, Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira, O Son e Noia) formando unha ruta de enormes atractivos paisaxísticos, culturais e históricos. O percorrido estará balizado e realizarase por camiños, sendas, pistas forestais e en pequena proporción (un dez por cento), asfalto. Haberá 3.000 metros de subida acumulada.

O itinerario comeza na Silva (Lousame) e continúa por Porto Bravo, río Vilacoba, fábrica de Fontán, Comparada, Monte Muralla (o punto máis alto, a case 700 metros), Ourille, Castro Barbudo, Bealo, petróglifo da serpe, río Brea, Espiñeira, río Coroño, Castelos de Vitres, A Curota, miradoiro de Valle-Inclán, Ladeira dos Forcados, Queiruga, Castro de Baroña, praia da Aguieira, Caveiro, Portosín, Arsellas, Ponte de San Francisco, Mosteiro e Berrimes.

A saída terá lugar no citado pavillón lousamián o sábado 25 ás catro da tarde. Pero, cales son os pequenos detalles que fan grande esta cita?

“Levamos moitas semanas limpando os camiños forestais polos que pasa a andaina”, sinala Francisco Alcalde, quen engade que houbo que tramitar os preceptivos permisos ante 4 consellerías e 35 comunidades de montes.

Un 27 % dos participantes son do Barbanza (Ribeira, con 18, é o concello que máis suma); un 59 %, do resto de Galicia (especialmente Vigo, con 24); un 13 % do resto de España (especialmente de Cataluña); e 4 do estranxeiro (de Suíza, Chile e Albania).

O inscrito de maior idade é o vigués Xosé Lois Freixeiro López, de 81 anos, quen xa participou noutras cinco edicións e que fará esta andaina co seu fillo, Xosé Enrique.

A organización repartirá máis de 1.500 litros de auga e isotónico, así como máis de 200 quilos de comida.

“Este ano, a organización conta co asesoramento dunha nutricionista, Irene Mirás, no tocante ós alimentos máis axeitados, así como e cando alos, e que supervisou o contido dos dez avituallamentos que haberá ao longo do percorrido”, explica Xabier Boullón, secretario do clube.

No avituallamento do quilómetro 37 haberá unha cea quente, e o domingo ó mediodía haberá no pavillón da Silva un xantar de confraternización entre os 70 voluntarios, os organizadores e os 251 participantes. O chef Miguel Mosteiro cociñará polbo, empanadas, mexillóns e carne.

Todos os participantes serán obxecto de seguimento por GPS. Ademais, os seus familiares, amigos e seguidores poderán seguir en tempo real as súas andanzas polo Barbanza a través dunha web. E todos recibirán unha mochila cargada de agasallos.

Este ano, Alcalde non poderá facer a andaina como noutras edicións, porque terá que estar á fronte da organizaicón. Pero uns días despois farán o mesmo itinerario os organizadores e os voluntarios.